eufy Security: Bewegungssensor jetzt erhältlich

Die auf Haushaltsgeräte und Sicherheitskameras spezialisierte Anker-Tochter Eufy macht sich seit einigen Monaten erfolgreich im hiesigen Markt der Heimüberwachung breit.

Mit sehr günstige Preise, einer in erster Linie lokalen Video-Sicherung und der Anbindung an Apples HomeKit-Protokoll konnte sich eufy nicht nur schnell auf dem deutschen Markt etablieren, inzwischen sind die Produkte des Anbieters regelmäßig in den deutschen Top-10 der meist bestellten Kameras vertreten.

Mit dem eufy Security Bewegungssensor steht nun eine erste Zubehör-Komponente für Anwender zur Verfügung, die bereits über eine eufy-Kamera verfügen und vielleicht schon eine Push-Mitteilung bekommen möchten, bevor die installierte Kamera die sich nähernde Person erfasst.

Der 25 Euro teure Sensor lässt sich mit einer bereits vorhandenen HomeBase verknüpfen und über die offizielle eufy Security-App in das eigene System einbinden. Hier meldet der Sensor anschließend erfasste Bewegungen, die auf Wunsch ausschließlich bei Personen anschlagen und Tiere, Fahrzeuge oder wehende Vorhänge ignorieren. Aufgepasst: Zum Einsatz ist die HomeBase zwingend erforderlich, die kürzlich vorgestellten Indoor-Kameras des Anbieters unterstützen den neuen Bewegungssensor nicht.

Laut eufy verfügt der Sensor über eine Akku-Laufzeit von 2 Jahren, kommt mit einem 100°-Weitwinkelobjektiv mit einer Panoramaansicht von bis zu 9 Metern Entfernung.