HomeKit-Mehrfachsteckdosen: Angebot weiter stark ausgedünnt

Der Markt an HomeKit-Mehrfachsteckdosen präsentiert sich weiterhin ausgesprochen dünn. Unser Favorit VOCOlinc VP2 ist schon seit mehreren Monaten nicht mehr lieferbar und auch die Angebote von Meross und Koogeek sind vom Markt verschwunden. Wer keine 90 Euro für das Modell Eve Energy Strip investieren will, findet aktuell lediglich den Meross-Ableger Refoss als Alternative. Hier könnt ihr zwischen zwei verschiedenen Modellen wählen, die auf den ursprünglichen Meross-Leisten basieren, deren Macher aber durch Details wie wegfallende LED-Lämpchen Produktionskosten eingespart haben.

Insert

You are going to send email to