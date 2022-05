eSIM per Push: Neue Karten-Ausgabe beschleunigt Inbetriebnahme

Noch befinden wir uns mitten in der Übergangsphase was die Umstellung von physischen SIM-Karten auf komplett virtuelle eSIMs angeht. Noch liefert Apple seine Geräte mit einem SIM-Schacht aus, noch wird bei Neuverträgen meist eine klassische SIM-Karte zusammen mit der Vertragsbestätigung verschickt. Langfristig jedoch stellen sich alle Provider darauf ein die traditionelle SIM-Karte gänzlich durch die eSIM zu ersetzen.

Die Telekom bietet hier seit einiger Zeit gar die halbautomatische Konvertierung der SIM-Karten direkt über das iPhone an:

SIM in eSIM konvertieren: Direkt per iPhone möglich

Vodafone setzt auf eSIM per Push

Jetzt hat der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone angekündigt zukünftig auf die Ausgabe neuer eSIM-Karten per Push setzen zu wollen. Das neue Verfahren, das Vodafone als erster Netzbetreiber in Deutschland einsetzt, verzichtet vollständig auf Aktivierungsbriefe die per Post verschickt werden und soll nach Angaben des Anbieters gänzlich ohne Papier auskommen.

So will Vodafone seinen Kunden fortan ermöglichen neue eSIM-Profile per Knopfdruck auf das Gerät zu laden und die Inbetriebnahme damit ordentlich beschleunigen. Das neue System hat jedoch einen Haken: Die eSIM-Profile sind nur auf Smartphones mit Laufzeit-Tarif vorhanden, die im Online-Shop des Anbieter erworben wurden.

Nicht für Apple-Bestellungen

Dies ermöglicht Online-Kunden zwar ihre Geräte sofort und ohne das zusätzliche Einscannen von QR-Codes und Aktivierungsbriefen freizuschalten, bietet diese Option vorerst jedoch nicht bei der Direkt-Bestellung bei Apple an. Auch Prepaid-Kunden müssen sich noch gedulden. Für diese soll die neue eSIM per Push erst ab August zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich ist die eSIM bei Vodafone jetzt die Standard-Option bei neuen Geräte-Bestellungen, die klassischen Plastik-SIM-Karten werden nur noch auf expliziten Wunsch ausgegeben.