WhatsApp für iPhone: Bald keine Unterstützung für Altgeräte mehr

So sollen die iOS-Versionen iOS 10 und iOS 11 bereits zum 24. Oktober 2022 nicht mehr unterstützt werden. Anders formuliert: Zur Installation von WhatsApp wird ab Herbst mindestens iOS 12 vorausgesetzt. Auf älteren Systemen wird sich dann keine betriebsfähigen Versionen des vor allem auch in Deutschland populären Messenger Dienstes installieren lassen. Eine Umstellung die vor allem Anwender betreffen wird, die im Alltag noch immer auf ein iPhone 5 oder ein iPhone 5C setzen. Auf diesen Geräten lässt sich iOS 11 und neuer bekanntlich nicht mehr installieren.

