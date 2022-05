Flora Incognita 3.0: Die beste App zur Pflanzenbestimmung

Hintergründe zum Forschungsprojekt gib es in den frisch veröffentlichten Paper „Deep Learning in Plant Phenological Research“, über das die Webseite der App-Anbieter hier informiert .

Was den Datenbestand angeht haben die für die Projektleitung zuständige Technische Universität Ilmenau und das Max-Planck-Institut für Biogeochemie die Liste der invasiven Arten in Mitteleuropa ausgebaut.

Neben der Einführung eines neuen Icons haben die Macher dafür auch der Benutzeroberfläche der Applikation einen frischen Anstrich verpasst und die Kamera-Funktionen überarbeitet. So ist es bei kompatiblen iPhone-Modellen fortan möglich den Autofokus zu deaktivieren, was für bessere Nahaufnahmen sehr kleiner Pflanzen sorgen soll, die ansonsten nur schwer von ihrem Hintergrund getrennt werden konnten.

Seit dem Frühjahr 2019 empfehlen wir die kostenfreie iPhone-Applikation Flora Incognita . Wenn es darum geht die unterschiedlichsten Grünpflanzen und Gewächse im Garten, im städtischen Park oder während des Spaziergangs im Umland zu bestimmen gibt es keine hilfreichere iPhone-Anwendung. Jetzt steht Flora Incognita in Version 3.0 zum Download bereit und kündigt die Einführung eines modernen und vereinfachten Nutzererlebnis an.

