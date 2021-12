SIM in eSIM konvertieren: Direkt per iPhone möglich

iPhone-Nutzer, die in ihrem Gerät vielleicht noch auf eine händisch zurechtgeschnittene SIM-Karte aus uralten Zeiten setzen (damals gab es sogar Schnittvorlagen zum Ausdrucken) haben unter Umständen die Möglichkeit diese mit wenigen Handgriffen in eine virtuelle eSIM zu konvertieren.

In Abhängigkeit vom Netzbetreiber, dem iPhone-Modell und der installierten Version des iOS-Betriebssystems bietet euch der Bereich „Mobilfunk“ in den iPhone-Einstellungen im besten Fall die Option „In eSim konvertieren“ an.

Ein Vorgang von 30 Sekunden

Mit dieser lassen sich ein gesteckte, physische SIM-Karten innerhalb weniger Sekunden in virtuelle eSIMs konvertieren. Der Vorteil: Eine vielleicht noch vorhandene Zweitkarte lässt sich anschließend zusammen mit der virtuellen Hauptkarte nutzen. In Deutschland verzichtet Apple bekanntlich auf den Verkauf von Geräten, die zwei physische SIM-Karten gleichzeitig aufnehmen können und behält diese Geräte Anwendern in China vor.

Vor einer möglichen Konvertierung der vorhandenen SIM-Karte solltet ihr gut überlegen, ob dies vielleicht mit Nachteilen für euch einhergehen kann und im Zweifelsfall den Netzbetreiber kontaktieren. Wir sind einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und haben nach wie vor Empfang.

iMessage wird neu aktiviert

Zwar kommt es bei der Konvertierung zu einer kurzen Unterbrechung der Mobilfunkverbindung und auch die iMessage-Registrierung wird vom System einmal neu initiiert, im Anschluss unterscheidet sich der neue „eSIM Lifestyle“ allerdings überhaupt nicht vom vorherigen Alltag mit der alten Plastikkarte.

An sich ist das iPhone schon länger in der Lage physische SIM-Karten in digitale eSIMs zu konvertieren, bis vor kurzem wurde diese Funktion allerdings nur während der Ersteinrichtung aktiv angeboten.