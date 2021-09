Epic will Fortnite in Südkorea zurückbringen – Apple sagt nein

Epic Games lässt das Feuer im Streit mit Apple wieder auflodern. Die Fortnite-Herausgeber wollen ein in Südkorea vorgelegtes Gesetz dafür nutzen, ihr Battle-Royale-Spiel wieder in den App Store zu bringen.

Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law.

— Fortnite (@FortniteGame) September 9, 2021