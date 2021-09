Rezeptsammlung Mela verbessert Navigation im Zubereitungsmodus

Mit der neuen Version 1.0.3 wurde auch der Import von Rezepten von Webseiten sowie das Bearbeiten von Rezepten verbessert. Weiterhin ist es allerdings nicht möglich, PDF-Rezepte direkt in die App zu importieren. Diesbezüglich hatten uns mehrere Leserfragen erreicht. Als Workaround bleibt das „Einscannen“ der Rezepte mit der Kamera, wahlweise vom Ausdruck oder auch durch Abfotografieren von einem Bildschirm. Ihr könnt auf diesen Aufnahmen dann mit wenigen Schritten die Rezeptstruktur festlegen und die Kochanleitung anschließend vollwertig in Mela integrieren.

In der Kochmodus-Darstellung werden die einzelnen Zubereitungsschritte jeweils besonders hervorgehoben und in großer Schrift angezeigt. Um den Wechsel zwischen diesen Stufen zu vereinfachen, hat er Entwickler jetzt das Antippen als neue Navigationsmöglichkeit integriert. Tippt man in die obere Bildschirmhälfte, springt die Anleitung einen Schritt zurück, tippt man unten, geht es weiter zur nächsten Aktion.

