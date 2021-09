Apple Music will Angebot an DJ-Mixen jetzt regelmäßig erweitern

Apple Music will die unterschiedlichen Rechteinhaber bei einem DJ-Mix zuverlässiger identifizieren, um deren korrekte Bezahlung zu gewährleisten. Damit verbunden wird auch das Angebot an über Apple Music verfügbaren DJ-Mixes nennenswert erweitert.

Apple zufolge wurde auf Basis von Shazam ein Werkzeug entwickelt, mit dessen Hilfe sich alle an der Erstellung eines bestimmten DJ-Mixes beteiligten Urheber zu identifizieren lassen. Auf diese Weise können auch jene Künstler vergütet werden, die hinter im Mix verwendeten Musik stehen. Ergänzend arbeitet Apple hier zudem mit DJs, Clubs, Veranstaltern sowie unabhängigen Labels und dergleichen zusammen, um eine gerechte Entlohnung zu gewährleisten.

Korrekte Vergütung ermöglicht neue Kooperationen

Diese Maßnahmen erweitern die Möglichkeiten für das Angebot von DJ-Mixen auf Apple Music. Bereits jetzt stehen hier Apple zufolge Tausende verschiedener Produktionen zum Abruf bereit. Die Auswahl soll nun besonders in Kooperation mit Partnern stetig erweitert werden, so wird beispielsweise von heute an auch das DJ Kicks-Archiv von Studio K7! für Abonnenten von Apples Musikdienst zum Abruf bereit stehen.

Apple hat jetzt schon entsprechende Partnerschaften mit Anbietern wie dem Tommorowland-Festival, Mixmag, der französischen Livestream-Plattform Cercle oder auch der DJane Charlotte de Witte laufen.