App-Store-Reviews: Apple gesteht Entwicklern mehr Stimmrecht zu

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple verschiedene Lockerungen angekündigt, die sich mit kritischem Blick auch als vorauseilender Gehorsam hinsichtlich anstehender Monopol-Klagen interpretieren ließen. Ein Punkt davon war das Versprechen, beim Review-Prozess im App Store künftig stärker auf die Belange er Entwickler zu achten.

Bislang waren Entwickler den Entscheidungen von Apples Eingangskontrolle mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Eine Tatsache, die über die letzten Monate hinweg vermehrt zu Protesten geführt hat. Apple hatte im Juni zugesagt, dass Entwicklern im Laufe des Sommers mehr Argumentationsraum eingeräumt werden und zudem dringende Updates nicht mehr wegen Richtlinienverstößen verzögert werden sollen.

Überarbeitete App-Store-Regeln jetzt gültig

Einem Hinweis an Entwickler zufolge sind die neuen Optionen jetzt aktiv. In der Folge sollten App-Entwickler den Entscheidungen der App-Store-Kontrolleure nicht mehr ganz so hilflos ausgeliefert sein wie zuvor, sondern auch die Möglichkeit erhalten, Gründe und Argumente für ihre Vorgehensweise darzulegen und im besten Fall eine Regeländerung zu erwirken.

Apple schreibt:

Der App Store hat es sich zum Ziel gesetzt, ein großartiges Erlebnis für jedermann zu bieten. Um weiterhin einen sicheren Ort für Benutzer zum Herunterladen von Apps zu bieten und euch bei der erfolgreichen Entwicklung von Apps zu helfen, die sicher, hochwertig, zuverlässig und die Privatsphäre der Benutzer respektierend sind, haben wir den App-Prüfungsprozess wie auf der WWDC20 angekündigt aktualisiert. Für Anwendungen, die sich bereits im App Store befinden, werden Fehlerbehebungen nicht mehr wegen Richtlinienverstößen verzögert – es sei denn, sie beziehen sich auf rechtliche Fragen. Ihr werdet stattdessen in der Lage sein, Richtlinienverstöße bei eurer nächsten Einreichung zu beheben. Zudem könnt ihr jetzt nicht nur Einspruch gegen die Entscheidung einlegen, dass eine App gegen Richtlinien verstößt, sondern auch Änderungen dieser Richtlinien vorschlagen. Wir ermutigen euch auch, eure Vorschläge für den App Store und Apples Entwicklungsplattform einzureichen, damit wir die Erfahrungen für die Entwicklergemeinde weiter verbessern können.

Mit Blick auf die aktuellen Streitigkeiten zwischen Apple und Epic Games hat dergleichen natürlich keine Auswirkung. Nicht nur ist es unwahrscheinlich, dass Apple eine fundamentale Säule des App Store wie die 30-Prozent-Regel mal eben wegen einer einzelnen und dazu provokanten Beschwerde kippt. Zudem legt das Protokoll der vergangenen Wochen nahe, dass Apple und Epic in direktem Kontakt standen und der Spiele-Anbieter damit verbunden die zuvor wenigen Entwicklern zugestandene Möglichkeit erhalten hat, seine Argumentation ausführlich darzulegen.