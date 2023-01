In eigener Sache: „Euer Badge-Zähler stimmt nicht“

Habt in jedem Fall vielen Dank für all die netten E-Mails und Fehlermeldungen zum Thema. Wir wünschen euch schon jetzt einen stressfreien Weg ins Wochenende und einen hoffentlich entspannten Freitag.

Statt ausschließlich über die Anzahl der neuen Beiträge seit eurem letzten Zugriff auf die ifun.de-App zu informieren, scheint das so genannte „Notification Badge“ die Anzahl der Nachrichten auf betroffenen Geräten einfach stur weiter hochzuzählen. Funktional wirkt sich dies zwar nicht negativ auf die Anwendung aus, irritiert aber und sollte so nicht sein.

Nachdem die Anzahl der E-Mails zum Thema langsam aber sicher in dreistellige Bereiche klettert, wollen wir unsere etwas hilflose Antwort auf die hier einprasselnden Fragen an dieser Stelle kurz für alle Leserinnen und Leser abdrucken.

