elo ist zurück: Offene Beta der Spiele-Sammlung startet

Unter der Überschrift „Spielen ohne Spass“ haben wir im Januar 2019 Kritik am Spiele-Angebot des App Stores geübt und uns unter anderem über den Rückzug liebevoll gestalteter, ehrlicher Spiele geärgert und die mittlerweile leider allgegenwärtigen Mikro-Transaktionen angeprangert.

Im Nachgang zu unserem Artikel hat uns das damals einlaufende Leser-Feedback auf die Spiele-Sammlung elo aufmerksam gemacht hat.

Eine App, die wir uns daraufhin angesehen, ausprobiert und euch ans Herz gelegt haben. elo war eine handgepflegte Spiele-Sammlung die werbefrei und (damals noch) komplett kostenlos angeboten wurde. Besonderheit war der Fokus auf Multiplayer-Spiele, die aus der App eine angenehme soziale Spieleplattform ohne Registrierung machten. Wie gesagt, wir haben euch den Download damals empfohlen.

Im Mai 2019 warf Apple den umfangreichen Zeitvertreiber mit Verweis auf Punkt 4.7 der App Store-Richtlinien dann aus dem Store. Die App Store-Wächter störten sich an dem HTML-Gerüst der in der App angebotenen Games und verlangten – warum auch immer – eine komplett native Anwendung.

Diese haben die Macher jetzt vorgelegt und laden zum offenen Beta-Test ein. Die Beta von elo für iOS ist kostenfrei erhältlich und lässt sich mit installierter Testflight-Anwendung über diesen Link aus dem Netz laden:

Entwickler Jonathan Weihs hat uns die relevanten Änderungen in fünf Stichpunkten erklärt und schreibt:

Wir haben viel Herzblut in das neue elo gesteckt, wissen aber auch, dass Vieles noch nicht rund läuft. Daher sind wir auf möglichst viel Feedback angewiesen […] anbei ein paar Punkte, was wir an elo geändert haben: