Was wohl gut gemeint war, macht seit der offiziellen Verfügbarkeit von iOS 16 jedoch durch ungewöhnlich viele Abfragen eher negativ auf sich aufmerksam. So ist die neue Sicherheitsfrage bei vielen Anwendern nicht nur mehrfach innerhalb der selben Applikation aufgetaucht, stellenweise hat das iPhone-Betriebssystem die neue Abfrage auch beim manuellen Druck auf die Einsetzen-Taste auf den Bildschirm geworfen.

Dauernachfrage unter iOS 16 Einsetzen erlauben? Apple will wiederholte Abfragen in den Griff bekommen

Insert

You are going to send email to