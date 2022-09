iOS-Update soll Kamerafehler beim iPhone 14 Pro beheben

Apple will die Kameraprobleme beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in der kommenden Woche mit einem Softwareupdate beheben. Wir haben ja bereits über den bei Verwendung der iPhone-Kamera innerhalb von Drittanbieter-Apps auftretenden Fehler berichtet. Teils sehen sich Besitzer der Geräte mit extrem verwackelten Videobildern konfrontiert, die von einer starken Geräuschentwicklung im Bereich der Objektive begleitet werden.

Now on @TheTerminal: Apple has identified a fix for the iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max camera shake issue and a software update will be released next week. The issue had been impacting third-party apps like Snap and TikTok that use the camera.

— Mark Gurman (@markgurman) September 19, 2022