Apple im Super-Bowl-Fieber: Neuer Werbespot für die Halbzeitshow

In fünf Tagen läuft der Super Bowl LVII und Apple ist erstmals als Hauptsponsor mit von der Partie. Wir haben ja bereits berichtet, dass Apple den Getränkekonzern Pepsi als neuer Premiumsponsor abgelöst hat. In der Folge gibt es in diesem Jahr erstmals eine „Apple Music Halftime Show“.

Als Stargast konnte Apple für seine Super-Bowl-Premiere die Musikerin Rihanna buchen. Unter dem Motto „Rihanna Is Back“ hat der iPhone-Hersteller bereits im vergangenen Monat damit begonnen, die Werbetrommeln für die mittlerweile rund um den Globus beachtete Veranstaltung zu rühren.

Heute hat Apple nun mit einer weiteren Veröffentlichung nachgelegt und das oben eingebettete Video „Stay – Performed bei NFL Fans“ online gestellt. Über zwei Minuten Länge hinweg singen hier Fans aller 32 NFL-Teams den Hit von Apples Halftime-Show-Akteurin nach.

„1984“ – In der Neuauflage mit iPod

Wer ein wenig in die Apple-Geschichte eintauchen will, findet unten gleich noch den legendären Werbespot „1984“ von Apple, der es sogar zu einem eigenen Wikipedia-Eintrag gebracht hat.Der Film lehnt sich an George Orwells Roman „Big Brother“ an und lässt eine junge Frau das Grau der Jünger des „Großen Bruders“ durchbrechen. Regisseur des Werbefilms war der unter anderem durch „Alien“, „Blade Runner“ und „Thelma & Louise“ bekannte Ridley Scott.

Apple hat den 1984-Werbespot damals als Werbung für den im gleichen Jahr erschienenen ersten Macintosh gestartet. Kaum bekannt ist die Tatsache, dass zum 20jährigen Jubiläum des Films eine Remastered-Version erschienen ist, bei der die Hauptfigur einen iPod am Hosenbund trägt. Wir haben diese Variante des ansonsten mit dem Original identischen Spots oben eingebettet.

NFL GamePass wieder für 99 Cent

Zu guter Letzt sei noch schnell an das alljährliche Game-Pass-Angebot erinnert. Kurz vor der Austragung des Super Bowl kann man auch in diesem Jahr wieder für 99 Cent den Zugriff auf ein Spielearchiv der vergangenen Saison sowie die Originalübertragung inklusive der US-Werbespots buchen.