SWOOSH Comics: Neue App bietet Comic-Zugriff im Monatsabo

Auf der offiziellen Webseite zu SWOOSH Comics haben die Verantwortlichen der Egmont Verlagsgesellschaften bereits einen FAQ mit Fragen und Antworten zum neu verfügbaren App-Angebot geschaltet und dürften schon in wenigen Tagen in die offizielle Kommunikation zum neuen Comic-Abo gehen.

Offenbar im Windschatten des Comicfestivals München mit einem klassischen Softlaunch in den Markt gestartet, handelt es sich bei SWOOSH Comics um eine Abo-Applikation, die den jährlichen Zugriff für 99,99 Euro beziehungsweise die monatliche Nutzung für 9,99 Euro zulässt. Bestehenden Print-Abonnenten soll zudem ein ermäßigter Abo-Preis in Höhe von 49,99 Euro angeboten werden.

Die Egmont Verlagsgesellschaften zeichnen hierzulande nicht nur für das Lustige Taschenbuch, für Asterix und Lucky Luke verantwortlich sondern verlegen auch eine ganze Reihe an populären Mangas – Comichefte, die in digitaler Form fortan über den App Store-Download SWOOSH Comics angeboten und monetisiert werden sollen.

