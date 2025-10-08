Drahtlos laden mit 25 Watt: Ab iOS 26 auch für iPhone 16

Ugreen bietet seine magnetische Qi2-Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität zum Prime Day erstmals für 60 Euro an. Das erst im August neu vorgestellte Zubehör unterstützt drahtloses Laden mit bis zu 25 Watt und richtet sich vor allem an Nutzer von iPhone 16 und iPhone 17.

Voraussetzung für die maximale Ladeleistung ist iOS 26, das Apple zusammen mit den neuen iPhones Mitte September verteilt hat. Ältere iPhones ab Modell 12 laden weiterhin mit maximal 15 Watt über MagSafe.

Qi2-Powerbank erstmals unter 60 Euro

Die MagFlow-Powerbank verfügt über ein fest integriertes USB-C-Kabel, das gleichzeitig als Trageschlaufe dient. Neben der drahtlosen Ladefläche bietet das Gerät zwei USB-C-Anschlüsse und erlaubt das parallele Laden von bis zu drei Geräten.

Das integrierte Kabel kann zum Laden der Powerbank selbst verwendet werden. Der vollständige Ladevorgang dauert rund zwei Stunden. Temperaturüberwachung und ein Metallkühlkörper sorgen dafür, dass die Ladeleistung auch bei Dauerbetrieb stabil bleibt. Eine LED-Anzeige informiert über den Akkustand. Der Listenpreis beträgt 90 Euro, zur Einführung gab es die Powerbank kurze Zeit für 76 Euro.

Als günstigere Alternative bietet Baseus derzeit seine 45-Watt-Powerbank Picogo ebenfalls im Prime-Angebot für 29 statt 39 Euro an. Auch sie verfügt über 10.000 mAh und ein integriertes USB-C-Kabel, verzichtet allerdings auf eine drahtlose Ladefläche. Dafür stehen zwei Typ-C-Ports und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung.

Qi2 mit 25 Watt auch im Auto

Für die Nutzung im Auto hat Ugreen ein neues Qi2-Ladegerät im Angebot, das kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt unterstützt. Es kostet aktuell 39,99 Euro. Um die volle Leistung zu erreichen, werden ein 45-Watt-Netzteil, ein Ladekabel und ein iPhone 16 oder 17 mit iOS 26 vorausgesetzt. Ältere iPhones bleiben auf 15 Watt Ladeleistung beschränkt.

Wer sich bereits mit 15 Watt zufrieden gibt, kann den Vorgänger von Ugreen auch zum halben Preis mitnehmen. Das Qi2-Autoladegerät der letzten Generation ist aktuell für nur 21 Euro erhältlich und liefert maximal 15 Watt.

Produkthinweis UGREEN Qi2 zertifiziertes 15W für MagSafe Autohalterung mit Ladefunktion Magsafe Handyhalterung Auto kompatibel mit... 20,99 EUR

Belkin bietet seine Version mit 10 Watt zum halben Pries für nur 25 Euro an. Die neue Halterung von ESR kann ebenfalls bis zu 25 Watt liefern, kostet im Rahmen des Prime Day (und trotz eines laufenden Angebotes) jedoch vergleichsweise hohe 51 Euro.