Xiaomi 17T Pro: Fotos ohne Zusatz-App ans iPhone schicken

Xiaomi macht einen kleinen, aber im Alltag interessanten Schritt auf Apple-Geräte zu. Das neue Xiaomi 17T Pro kann Fotos und Dateien per Quick Share an iPhone, iPad und Mac senden, ohne dass auf Apple-Seite eine zusätzliche App installiert werden muss. Xiaomi bewirbt die Funktion als AirDrop-Kompatibilität mit Quick Share.

Wie Xiaomi mitteilt, wird das Feature mit der Softwareversion OS3.0.308.0 verteilt und soll seit dem Marktstart des Xiaomi 17T Pro ausgerollt werden. Der Ablauf klingt bewusst einfach: Auf dem Xiaomi-Gerät wird ein Foto oder eine Datei ausgewählt, anschließend erfolgt die Weitergabe über Quick Share an das gewünschte Apple-Gerät.

Ganz so nahtlos wie zwischen zwei Apple-Geräten ist die Lösung aber nicht. Xiaomi weist darauf hin, dass auf Apple-Seite AirDrop auf „Jeder für 10 Minuten“ gestellt sein muss. Zudem müssen Bluetooth und WLAN aktiv sein, auf dem Xiaomi-Gerät ist außerdem ein Google-Konto erforderlich.

AirDrop bleibt Apple vorbehalten

Das Xiaomi 17T Pro wird dadurch nicht zu einem echten AirDrop-Gerät. Apple unterstützt oder zertifiziert die Funktion nicht. Xiaomi selbst weist darauf hin, dass die Quick-Share-Verbindung zwischen Xiaomi- und Apple-Geräten von Google bereitgestellt wird und sich ohne Vorankündigung ändern oder wieder verschwinden kann.

AirDrop is now available on Quick Share.

Fast, seamless sharing of photos and files to Apple devices.#AirDropSupport #XiaomiHyperOS3 #Xiaomi pic.twitter.com/vqJ0w0QUbp — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) June 1, 2026

Trotzdem ist die Funktion für iPhone-Nutzer interessant. Wer im Familien- oder Freundeskreis gemischte Geräte nutzt, kennt das Problem nämlich nur zu gut: Zwischen iPhones ist AirDrop meist der schnellste Weg, bei Android-Geräten wird es dagegen oft umständlicher. Dann landen Fotos in WhatsApp, Google Fotos, per Mail oder über temporäre Cloud-Links.

Vorerst nur Xiaomi 17T Pro

Zum Start ist die AirDrop-Unterstützung laut Xiaomi nur für das Xiaomi 17T Pro verfügbar. Ob weitere Modelle folgen, bleibt offen. Für Apple-Nutzer ist das ein durchaus willkommener Schritt. AirDrop funktioniert innerhalb des Apple-Ökosystems hervorragend, bleibt aber eine geschlossene Lösung. Wenn Android-Geräte zumindest in eine Richtung unkomplizierter Dateien an iPhone, iPad und Mac senden können, würde das gemischte Haushalte und Arbeitsumgebungen spürbar entlasten.