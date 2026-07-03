iPhone wird zum Autoschlüssel für Volkswagen

Volkswagen könnte als nächste große Automarke Apples digitalen Autoschlüssel unterstützen. Hinweise darauf finden sich laut Joe Rossignol von Apple-Blog MacRumors in neuem serverseitigem Apple-Code. Damit bereitet Apple offenbar die Integration von VW-Fahrzeugen in die Wallet-App vor.

Offiziell angekündigt ist die Funktion von Volkswagen bislang nicht. Auch konkrete Modelle oder ein Zeitplan werden noch nicht genannt. Erfahrungsgemäß tauchen neue Hersteller aber oft zuerst in Apples Hintergrundsystemen auf, bevor die eigentliche Freischaltung folgt. Ähnlich war es zuletzt auch bei Toyota, über dessen Car-Key-Vorbereitung wir bereits berichtet hatten.

Apple Car Key macht das iPhone oder die Apple Watch zum digitalen Autoschlüssel. Unterstützte Fahrzeuge lassen sich damit je nach Modell aufschließen, abschließen und starten. Bei einigen Autos reicht es, sich mit dem iPhone in der Tasche zu nähern, bei anderen muss das Gerät an den Türgriff oder ein Lesefeld gehalten werden.

Noch keine Modelle genannt

Gerade bei Volkswagen wäre die Unterstützung eine spannende Entwicklung, weil die Marke in Deutschland besonders verbreitet ist. Während Premiumhersteller wie BMW, Mercedes-Benz und Audi den digitalen Schlüssel bereits länger unterstützen, fehlt VW als Volumenmarke bislang noch in der Liste der Anbieter.

Wir hatten die Wallet-Schlüssel bereits mehrfach aufgegriffen. Apple hatte die Funktion ursprünglich mit BMW gestartet und später deutlich erweitert. Im vergangenen Jahr kündigte der Konzern 13 weitere Fahrzeugmarken für Apple Car Key an. Volkswagen war damals noch nicht Teil dieser Liste, tauchte aber bereits bei Tests des Car Connectivity Consortiums rund um den Digital-Key-Standard auf.

Wallet statt Funkschlüssel

Der Autoschlüssel landet direkt in Apple Wallet, kann unter Umständen mit Familienmitgliedern geteilt und bei Verlust des iPhones über Apples Sicherheitsfunktionen deaktiviert werden. Welche Optionen VW am Ende anbietet, hängt aber vom jeweiligen Fahrzeug und der Umsetzung des Herstellers ab.

Noch bleibt der Fund also ein Hinweis und keine Produktankündigung. Sollte VW die Funktion aber tatsächlich freischalten, wäre das für viele iPhone-Nutzer in Deutschland ein großer Schritt: Der digitale Autoschlüssel würde aus der Premium-Nische ein Stück weiter in den Massenmarkt rücken.