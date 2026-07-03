VW im Apple-Code
iPhone wird zum Autoschlüssel für Volkswagen
Volkswagen könnte als nächste große Automarke Apples digitalen Autoschlüssel unterstützen. Hinweise darauf finden sich laut Joe Rossignol von Apple-Blog MacRumors in neuem serverseitigem Apple-Code. Damit bereitet Apple offenbar die Integration von VW-Fahrzeugen in die Wallet-App vor.
Offiziell angekündigt ist die Funktion von Volkswagen bislang nicht. Auch konkrete Modelle oder ein Zeitplan werden noch nicht genannt. Erfahrungsgemäß tauchen neue Hersteller aber oft zuerst in Apples Hintergrundsystemen auf, bevor die eigentliche Freischaltung folgt. Ähnlich war es zuletzt auch bei Toyota, über dessen Car-Key-Vorbereitung wir bereits berichtet hatten.
Apple Car Key macht das iPhone oder die Apple Watch zum digitalen Autoschlüssel. Unterstützte Fahrzeuge lassen sich damit je nach Modell aufschließen, abschließen und starten. Bei einigen Autos reicht es, sich mit dem iPhone in der Tasche zu nähern, bei anderen muss das Gerät an den Türgriff oder ein Lesefeld gehalten werden.
Noch keine Modelle genannt
Gerade bei Volkswagen wäre die Unterstützung eine spannende Entwicklung, weil die Marke in Deutschland besonders verbreitet ist. Während Premiumhersteller wie BMW, Mercedes-Benz und Audi den digitalen Schlüssel bereits länger unterstützen, fehlt VW als Volumenmarke bislang noch in der Liste der Anbieter.
Wir hatten die Wallet-Schlüssel bereits mehrfach aufgegriffen. Apple hatte die Funktion ursprünglich mit BMW gestartet und später deutlich erweitert. Im vergangenen Jahr kündigte der Konzern 13 weitere Fahrzeugmarken für Apple Car Key an. Volkswagen war damals noch nicht Teil dieser Liste, tauchte aber bereits bei Tests des Car Connectivity Consortiums rund um den Digital-Key-Standard auf.
Wallet statt Funkschlüssel
Der Autoschlüssel landet direkt in Apple Wallet, kann unter Umständen mit Familienmitgliedern geteilt und bei Verlust des iPhones über Apples Sicherheitsfunktionen deaktiviert werden. Welche Optionen VW am Ende anbietet, hängt aber vom jeweiligen Fahrzeug und der Umsetzung des Herstellers ab.
Noch bleibt der Fund also ein Hinweis und keine Produktankündigung. Sollte VW die Funktion aber tatsächlich freischalten, wäre das für viele iPhone-Nutzer in Deutschland ein großer Schritt: Der digitale Autoschlüssel würde aus der Premium-Nische ein Stück weiter in den Massenmarkt rücken.
ok also alles unbekannt, wann und überhaupt.
Klaus, korrigiere mich, aber in deinem Subtext lese ich sowas wie: „Was soll dann überhaupt diese Meldung?“
Dazu kann ich nur sagen: Ich finde es interessant, auch wenn noch keine weiteren Details bekannt sind.
Nachdem ja gerade erst die großen Modellpflegen vom Band laufen die richtiges OnePedal Driving unterstützen, auf Android Automotive Basis wechseln, Vehicle 2 Load haben… da könnte man doch glatt meinen, dass es so viele Hardware-Upgrades der Steuergeräte gab, dass da jetzt auch CarKey mit unterstützt wird.
Somit, würde ich mal behaupten: alles ab ID S6.x Software ist dabei. Alles bis ID S5.x wohl eher nicht.
Funktioniert bei BMW einwandfrei und ich möchte es nicht mehr missen.
Und das schon geraume Zeit ;-)
Und sogar auch mit der Apple Watch.
Ist wirklich ein super Feature.
Bei meinem BMW funktioniert allerdings die Annäherung inkl. Öffnen teilweise echt schleppend. Sowohl bei meiner Frau als auch bei mir muss das iPhone häufig erst durch einen Tap oder Druck einer Lautstärketaste geweckt werden, bevor das Auto die Nähe erkennt. Das nervt schon gelegentlich.
Aber schon mega, dass man jetzt mit dem Handy / der Uhr das Haus verlassen und überall bezahlen, hinfahren und später auch das Haus wieder aufschließen kann.
Vorreiter.
Findet sich tatsächlich als erstes Highlight auf der Volkswagen-Webseite zur neuen Software. Skoda, Seat/Cupra, etc. bekommen den Car Key auch. Ist scheinbar möglich seitdem sie auf Android Automotive gewechselt sind.
https://www.volkswagen.de/de/elektromobilitaet/software-und-konnektivitaet/neueste-id-software.html
Verstehe ich gerade etwas falsch?
Das ist doch zB beim ID Polo offiziell angekündigt
So ist es!
Wieso ist da noch kein anderer Hersteller drauf gekommen :-)
Hab’s bei meinem BMW..cool..zu Hause Nuki und Aquara mit Wallet. Habe keine Schlüssel mehr.
…bis ein Fehler sagt: „du kommst hier nicht rein“ :-)
Ich glaube es wurde bereits für z. B. den Cupra Born ab dem neuen Modelljahr nach den Werksferien angekündigt vor ein paar Wochen.
Für die 2026er Modelle von Born, Tavascan und Ravall wurde es angekündigt.
VAG hat dank des Internet Explorers mittlerweile nach 6 Jahren auch erfahren, dass es so etwas wie CarKey gibt. Herzlichen Glückwunsch.
VAG ist doch schon lange kein ding mehr
Weiss VAG das?
Wie soll etwas nicht existierendes etwas wissen?
Persönlich kein Bedarf, da niemand außer meiner Frau und mir das Auto fahren darf. Ich vermute, da Funktionen wie die Verriegelung ja aktuell auch Bestandteil der „Digitalen Extras“, also „We Connect Plus“, sind, wird die Apple-Integration auch daran hängen. Also relativ uninteressant für uns.
Dass man den Key weitergeben kann, ist ja nur ein Randfeature. Es geht primär darum, dass man gar keinen physischen Schlüssel mehr benötigt, sondern nur noch sein Smartphone dabei haben muss. Gerade im Sommer ist der CarKey für mich Gold wert, da ich an wirklich nichts denken muss ausser meine Apple Watch umzuhaben. Damit bin ich erreichbar, kann mein Auto auf-/zuschließen bzw. starten und damit bezahlen.
Nun ja, für Skoda und Cupra (meine ich) ist es angekündigt. Dann ist der Weg zu VW nicht ganz so weit…
Was für eine Innovation…. und darum sollte ich jetzt ein Volkswagen kaufen. Bei Toyota geht das auch per App. Also kein neuer Hut. Und ich glaube bei anderen Hersteller auch. Nur vielleicht nicht mit Apple. Aber dann funktioniert es auch. Wenn VW das selber macht dann nicht.
Der VW Software vertrauen dass das Auto damit zuverlässig aufgeht? Der war gut!!! :-)
Würde schon reichen wenn die Kisten zuverlässig mit Schlüssel starten bei unserem Fuhrpark auf Arbeit passiert es regelmäßig das die Wegfahrsperre drinnbleibt. dann musst wieder aussteigen. Absperren 15-20 Minuten warten bis zu Busruhe von den Steuergeräten und dann kannst es nochmal versuchen. Ist halt geil wenn du zum Kunden musst wegen einer Störung und das Auto hat einfach keinen Bock drauf. Keine Ahnung warum die sich mit der Software so schwer tun selbst irgendwelche „kleinen“ Hersteller bekommen das besser gelöst. VW hat die Expertise von mehren Unternehmen und kriegen es nicht auf die Kette.
Wie ich VW kenne, wird die Funktion schlappe 500€ Aufpreis kosten. :D
VAG: vereinigte Aufpreis Gesellschaft!
MB schon lange.
War beim Golf 8 ab 2019 schon unterstützt und wurde wieder abgeschafft weil die ihre software nicht in den Griff bekommen. Man kann diese Meldungen bzw versprechen nicht mehr ernst nehmen. Im abliefern sind die letzter. Gut das es die Möglichkeit auf Wandlung gibt.
Eine Volkswagen typische Implementierung wäre eigentlich, dass man dann 1 Minute vor dem Auto steht und wartet, dass was passiert, bis dann die Meldung erscheint, dass das Öffnen des Fahrzeugs fehlgeschlagen ist man es später noch einmal probieren soll.
Wird eh nix. Software konnte VW noch nie !
Zahlt sich die Zusammenarbeit mit xpeng wohl aus.
Kia hat das schon. Funktioniert auch mit Apple Watch einwandfrei. klobigen Autoschlüssel noch nie verwendet. Hervorragend.
Der größte Schrott ! VW kann eine Fach Software nicht!
LOL – ich kann nicht mehr!! Wow – LOL
Man kann die Vorbereitung seit 2 Monaten bestellen…
Wir haben uns jetzt den id 4 bestellt der wird ab ca. Kalenderwochen 23 mit android 6.0 ausgeliefert und bekommt zu 100% die Vorbereitung für den digitalen Schlüssel!
Es gibt schon einige Skoda Videos wo ebenso android 6.0 drauf lauft ab Kalenderwochen 23, dort wurde der digitale Schlüssel ebenso bestätigt.
Wir freuen uns darauf!