Man zeigt, was möglich ist
Vivo X Fold6: Die Messlatte für Apples iPhone Ultra?
Während Apple weiter am ersten faltbaren iPhone arbeiten soll, zeigt Vivo mit dem X Fold6 bereits die nächste Foldable-Generation. Das Gerät wurde gerade in China vorgestellt und soll noch in diesem Jahr nach Europa kommen. Sollte das mögliche iPhone Ultra tatsächlich erscheinen, wird es sich an solchen Geräten messen lassen müssen.
Das X Fold6 setzt auf ein klassisches Buchformat. Außen gibt es ein 6,51 Zoll großes Display, aufgeklappt wächst die Arbeitsfläche auf 8,02 Zoll. Damit kann man problemlos auch unterwegs mit mehreren Apps, Dokumenten oder Videos arbeiten.
Kamera steht im Mittelpunkt
Besonders stark betont Vivo die Kameraausstattung. Das X Fold6 besitzt ein ZEISS-System mit 200-MP-Hauptkamera, 50-MP-Tele und 50-MP-Ultraweitwinkel. Zusätzlich unterstützt das Gerät einen Tele-Extender, der eine Brennweite von 200 mm ermöglichen soll. Damit müssen potentielle Käufer bei dem Foldable nicht auf eine ernstzunehmende Kamera verzichten.
Auch der Akku fällt für ein faltbares Smartphone ungewöhnlich groß aus. Vivo nennt 7000 mAh, dazu 80-Watt-Laden per Kabel und 40 Watt kabellos. Wasser- und Staubschutz sind ebenfalls an Bord. Das sind genau die Punkte, bei denen Foldables lange als Kompromiss galten: dick, empfindlich, teuer und bei der Laufzeit eher mittelprächtig. Hier will man ein deutliches Zeichen setzen.
Europa-Start noch 2026
Bei der Software setzt Vivo natürlich auf Multitasking und KI-Funktionen für den großen Bildschirm. Mehrere Apps lassen sich parallel anzeigen, Inhalte können zwischen Fenstern verschoben werden, und ein KI-Assistent soll Dateien, Meetings und Suchanfragen besser organisieren.
Ob das X Fold6 in Europa mit identischer Ausstattung erscheint, bleibt offen. Preise, Konfigurationen und Vertriebskanäle will Vivo erst zum europäischen Marktstart nennen. Klar ist aber schon jetzt: Der Foldable-Markt wartet nicht auf Apple. Samsung, Honor, Oppo und nun auch Vivo liefern Geräte, die immer weniger nach Experiment und immer mehr nach fertiger Gerätekategorie aussehen.
Für Apple wird die Herausforderung damit größer. Ein faltbares iPhone müsste nicht nur elegant klappen, sondern auch bei Kamera, Akku, Haltbarkeit und Software überzeugen. Ein gutes Scharnier allein reicht 2026 nicht mehr als Verkaufsargument.
Bei dem Bild mit dem Rüssel musste ich zuerst an den 1. April denken.
Warum? Weil es nicht von Apple ist? Finde die Option die Brennweite optisch zu erweitern Mega. Mittlerweile sind viele – vor allem Chinesische Hersteller – Apple weit voraus. Android wird – auch wegen der kürzlich angepassten Preispolitik immer interessanter
In der Praxis ist der Tele Extender aber dennoch nur eine Spielerei. Er hat zumindest auf dem X300 Ultra die gleichen Probleme wie entsprechende Erweiterungskits von Drittherstellern. Das OIS kommt nicht damit zurecht, die automatische digitale Nachbearbeitung kommt nicht damit zurecht, er sitzt etwas wackelig, die Schärfe lässt zu wünschen übrig und ohne Stativ ist das Ding kaum zu gebrauchen.
Aber wenn man sowieso immer mit einem Stativ unterwegs ist und sowieso ausschließlich in RAW fotografiert, ist es ein ganz witziges Gadget. Und stellt in Bezug auf die Zoomfähigkeiten und dabei noch erreichten Bildqualität wohl zumindest auch die ganzen kleinen internen Periskopoptiken in den Schatten.
An eine vernünftige DSLR/DSLM mit brauchbarer Optik reicht es dennoch natürlich nichtmal im Ansatz heran. Ob man das ganze Geraffel immer mitschleppt und das Smartphone dann wirklich für ein paar Fotos in das Case stopfen und danach jedes Mal wieder heraus pulen möchte, bleibt fraglich.
Es schadet also nicht, dass es die Option gibt. Aber für die meisten Nutzer dürfte sich sowas in der Praxis als uninteressant herausstellen. Wenn es etwas neues wäre und man solche Kits nicht bereits seit fünfzehn Jahren kaufen könnte, wäre es vielleicht etwas besonderes.
Wird es nicht. Android bleibt android. Da wird sich leider nichts dran ändern.
Allein dem Datenblatt des Vivo hinkt Apple Meilenweit hinterher. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, weil Apple es mal wieder verpennt hat.
Zudem gefällt mir persönlich auch das Design und der Formfaktor des Vivo deutlich besser, aber das ist ja Geschmacksache.
Verpennt haben sie nichts. Das ist ja pure Absicht, weil sie wissen wir kaufen das Zeug sowieso ;)
Dies ändert sich langsam bei mir und verschiebt sich.
Android hab ich auch mal wieder versucht vor nem Jahr. Foldable
und was weiß ich nicht alles. Es läuft fast wie mit iOS, aber halt nur fast. Was viele vergessen. Apple bietet seine Reparatur und den Care Plan an. Sowas findest Du kaum bei den Herstellern und das war auch der Grund wo ich dann die Reißleine zog.
Und, geben die Absatzzahlen dir recht?
Ich hab jetzt glaub ich das 10. IPhone, das 3. iPad und 2 MacBooks. Ich hatte noch nie eine Reparatur und nie den CarePlan. Ich möchte gar nicht wissen wieviel Kohle ich dadurch gespart habe.
Oppo zeigt mit dem N6 schon jetzt in Asien die „no Feel Grease“ und 2-3 Tage Akkulaufzeit.
Echt beeindruckend!
Was ist denn no feel grease?
Wieso in Asien? Kannst das hier doch auch kaufen sogar im Vertrag
Zero feel crease = nicht zu fühlende Falte
No feel grease = nicht zu fühlendes Öl (uncool auf einem Smartphone)
Oppo wirbt mit ersterem.
Das ist kein Objektiv das ist der Griff zum Festhalten :-D