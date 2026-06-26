Während Apple weiter am ersten faltbaren iPhone arbeiten soll, zeigt Vivo mit dem X Fold6 bereits die nächste Foldable-Generation. Das Gerät wurde gerade in China vorgestellt und soll noch in diesem Jahr nach Europa kommen. Sollte das mögliche iPhone Ultra tatsächlich erscheinen, wird es sich an solchen Geräten messen lassen müssen.

Das X Fold6 setzt auf ein klassisches Buchformat. Außen gibt es ein 6,51 Zoll großes Display, aufgeklappt wächst die Arbeitsfläche auf 8,02 Zoll. Damit kann man problemlos auch unterwegs mit mehreren Apps, Dokumenten oder Videos arbeiten.

Kamera steht im Mittelpunkt

Besonders stark betont Vivo die Kameraausstattung. Das X Fold6 besitzt ein ZEISS-System mit 200-MP-Hauptkamera, 50-MP-Tele und 50-MP-Ultraweitwinkel. Zusätzlich unterstützt das Gerät einen Tele-Extender, der eine Brennweite von 200 mm ermöglichen soll. Damit müssen potentielle Käufer bei dem Foldable nicht auf eine ernstzunehmende Kamera verzichten.

Auch der Akku fällt für ein faltbares Smartphone ungewöhnlich groß aus. Vivo nennt 7000 mAh, dazu 80-Watt-Laden per Kabel und 40 Watt kabellos. Wasser- und Staubschutz sind ebenfalls an Bord. Das sind genau die Punkte, bei denen Foldables lange als Kompromiss galten: dick, empfindlich, teuer und bei der Laufzeit eher mittelprächtig. Hier will man ein deutliches Zeichen setzen.

Europa-Start noch 2026

Bei der Software setzt Vivo natürlich auf Multitasking und KI-Funktionen für den großen Bildschirm. Mehrere Apps lassen sich parallel anzeigen, Inhalte können zwischen Fenstern verschoben werden, und ein KI-Assistent soll Dateien, Meetings und Suchanfragen besser organisieren.

Ob das X Fold6 in Europa mit identischer Ausstattung erscheint, bleibt offen. Preise, Konfigurationen und Vertriebskanäle will Vivo erst zum europäischen Marktstart nennen. Klar ist aber schon jetzt: Der Foldable-Markt wartet nicht auf Apple. Samsung, Honor, Oppo und nun auch Vivo liefern Geräte, die immer weniger nach Experiment und immer mehr nach fertiger Gerätekategorie aussehen.

Für Apple wird die Herausforderung damit größer. Ein faltbares iPhone müsste nicht nur elegant klappen, sondern auch bei Kamera, Akku, Haltbarkeit und Software überzeugen. Ein gutes Scharnier allein reicht 2026 nicht mehr als Verkaufsargument.