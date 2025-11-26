Auch Apple sammelt Nutzerdaten
Doppelte Tracking-Standards? Apple auch in Polen unter Druck
Die polnische Wettbewerbsbehörde UOKiK geht dem Verdacht nach, dass Apples Datenschutzrichtlinien den Wettbewerb im Markt für mobile Werbung beeinflussen könnten. Im Zentrum steht das „App Tracking Transparency“-Framework.
Dieses System fragt Nutzerinnen und Nutzer seit 2021 beim Start von Apps nach einer Zustimmung zur Datennutzung. Die Behörde will nun klären, ob die Gestaltung dieser Abfragen unabhängige Anbieter benachteiligt und erinnert damit an ähnliche Untersuchung in Frankreich und in Deutschland.
Für Apple selbst gelten andere Regeln
Apple entwickelt nicht nur die Betriebssysteme iOS und iPadOS, sondern betreibt auch eigene Dienste, die personalisierte Werbung ausspielen. Während externe Apps beim Start eine Abfrage zum sogenannten Tracking anzeigen müssen, präsentiert Apple für eigene Anwendungen lediglich eine Zustimmung zu personalisierter Werbung.
Beide Abläufe führen technisch dazu, dass Nutzerdaten gesammelt und für Werbezwecke ausgewertet werden. Die verwendeten Formulierungen und die Gestaltung der Hinweise unterscheiden sich jedoch deutlich. Nach Einschätzung der Behörde könnte dies dazu führen, dass Apple häufiger Zustimmung erhält als andere Anbieter, da Nutzern der Begriff Tracking oft negativ erscheint.
- Apples Tracking-Regeln: Bundeskartellamt meldet Bedenken an
- App Tracking Transparency: Frankreich könnte Geldstrafe verhängen
Die UOKiK kritisiert zudem, dass Apple selbst definiert, was in diesem Zusammenhang als Tracking gilt. Das Unternehmen wertet die eigene Datenerfassung nicht als Tracking, obwohl die praktischen Folgen für die Werbeauslieferung ähnlich sind. Dies bedeutet: Apple schreibt zum einen das Regelwerk für den gesamten App Store, zum anderen agiert der Konzern jedoch auch als konkurrierender Anbieter im Werbemarkt.
Auswirkungen auf unabhängige Entwickler
Die polnische Wettbewerbsbehörde ist der Meinung, dass dies erhebliche Folgen für unabhängige App-Anbieter haben kann. Wenn deren Möglichkeiten zur Datennutzung eingeschränkt werden, sinkt der Wert ihrer Werbeflächen. Dies könnte die Einnahmen schmälern und ihre Position gegenüber Werbekunden schwächen. Die Behörde sieht darin eine mögliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Verstöße könnten hohe Geldbußen nach sich ziehen.
Czy polityka ochrony prywatności może być czymś złym❓
Na pewno nie może naruszać konkurencji❗️
Prezes UOKiK postawił zarzuty trzem spółkom koncernu Apple.
Szczegóły https://t.co/1uwAVx0S7g pic.twitter.com/f2AMQGC6oN
— UOKiK (@UOKiKgovPL) November 25, 2025
Nein? Doch! Oh?!
Geht ja nicht per se um personalisierte Werbung oder gar kein Tracking. Sondern das verhindern großer Werbenetzwerke. Wo man über Apps hinweg oder Websites getrackt wird Und das macht Apple selbst nicht. Daher ist der Artikel falsch.
Ganz genau. Da wird wieder eine Sau durch Dorf getrieben … albern. Schlimm, wie uninformiert selbst die sind, die darüber berichten – und peinlich.
Danke, ganz genau! Aber sie wollen es gar nicht begreifen da solche Artikel in der Regel viel Clicks erzeugen… Konfrontation & Polarisation wird doch mittlerweile überall verwendet.
Es ist immer wieder erstaunlich, dass auch hier behauptet wird, für Apple selbst würden andere Regeln gelten. Das ist schlichtweg falsch, und es scheint zu viel verlangt zu sein, auch nur den ersten Satz der ATT-Dokumentation zu lesen.
„You must use the AppTrackingTransparency framework if your app collects data about end users and shares it with other companies for purposes of tracking across apps and web sites.“
Diese Anforderung ist absolut berechtigt und kommt uns Nutzern zugute. Sobald unsere persönlichen Daten an Drittunternehmen verkauft werden, ist eine unkontrollierte Weitergabe nicht mehr aufzuhalten.
+1 Hoffe, dass der Artikel dahingehend berichtigt wird.
+1 Genau
Ich nutze 1Blocker Firewall, welches alle Tracker, auch die von Apple selbst, blockiert.
Musst du dafür nicht permanent eine VPN Verbindung aktiv haben und zerrt die nicht ziemlich am Strom?
Da steht dann zwar VPN oben in der Leiste aber es ist kein echter, da geht nichts online auf Reise. Alle Daten werden lediglich lokal in die 1Blocker-App geleitet, welche alle Filter aufs Gerät geladen hat. Das iPhone/iPad erkennt diese Methode als VPN aber, wie schon gesagt, ist das keins. Das erhöht den Akkuverbrauch nicht messbar.
Nett gedacht, … aber zu kurz
da sie zu ihren Servern beliebige Ports benutzt können, ich schmeiße mal 443 in die Runde, schaust de , wie alle in de Röhre.
Machen sie aber nicht. Die erklären doch alles im Blog und antworten auch jedem per E-Mail.
Welche App ist das? So wie du sie bezeichnet hast, habe ich sie nicht gefunden.
Wo sind die Fanboys und Aluhüte?
Na auf den Android Foren :-)))
Die haben doch wohl bereits mehr als genug Kommentare abgesondert.