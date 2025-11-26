iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 887 Artikel

Fürs Auto, für die Watch und zum Speichern

UGREEN startet mit breitem Zubehör-Sortiment in den Black Friday
Der Zubehör-Anbieter UGREEN hat seine Black-Friday-Angebote nun komplett freigegeben und bietet zahlreiche Ladegeräte, Powerbanks und iPhone-Zubehörprodukte zu reduzierten Preisen an.

Leistungskabel

Im folgenden die besonders interessanten Produkte und auch solche, die wir in der Vergangenheit auf ifun.de ausführlich vorgestellt haben. Dazu gehören Powerbanks mit integrierten Kabeln, Modelle mit zusätzlichem Apple-Watch-Ladepuck sowie USB-C-Kabel mit Echtzeit-Leistungsanzeige.

MagFlow-Powerbank, Kabel mit Leistungsanzeige

Die Nexode-Powerbank mit 10.000 mAh und integriertem USB-C-Kabel liegt bei nur noch 45 Euro. Sie verfügt über eine Ladefunktion für die Apple Watch und kann mehrere Geräte gleichzeitig versorgen.

Produkthinweis
UGREEN Nexode 10000mAh Powerbank für iWatch（5W），PD30W USB-C Zwei-Wege-Schnellladung ，integriertes USB-C Kabel,... 44,99 EUR

Das USB-C-Kabel mit digitalem Leistungsdisplay ist aktuell für 14 Euro erhältlich. Es unterstützt Ladeleistungen bis 240 Watt und eignet sich für aktuelle iPhone-Modelle, MacBooks und das iPad.

Unser Highlight: Die magnetische MagFlow-Powerbank, die erste im Handel die das iPhone mit 25 Watt kabelloser Ladeleistung versorgte, ist erstmals für 60 Euro zu haben. Sie richtet sich an Nutzer aktueller iPhone-Generationen und zeigt den Ladestand über ein digitales Display an.

Produkthinweis
UGREEN MagFlow Magnetische Powerbank 10000mAh 25W,ultraschnelle Qi2 25W Magsafe Powerbank,integriertes Kabel,... 59,99 EUR 89,99 EUR

Lösungen für das Auto

Für den Einsatz im Auto gibt es ebenfalls mehrere reduzierte Produkte. Die magnetische Qi2-Autohalterung ist für 28 Euro erhältlich und ermöglicht kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt. Wer mehrere Geräte gleichzeitig versorgen möchte, kann zum 150-Watt-Ladeadapter für den „Zigarettenanzünder“ greifen, der nun 37 Euro kostet und drei USB-C-Anschlüsse sowie einen USB-A-Anschluss bietet.

Produkthinweis
UGREEN 150W Zigarettenanzünder USB C GaN, PD3.1 Auto ladegerät USB C 4 in 1 kompaktes Zigarettenanzünder... 37,03 EUR 59,99 EUR

Ergänzend gibt es ein einziehbares 60 Watt Autoladegerät für 10,44 Euro, das sich durch das integrierte USB-C-Kabel für den dauerhaften Einsatz eignet.

Für mobile Arbeitsumgebungen bietet UGREEN verschiedene Powerbanks mit hoher Kapazität an. Die 20.000 mAh Laptop Powerbank mit 130 Watt Gesamtleistung liegt bei 40 Euro. Sie lädt Notebooks oder Smartphones über das integrierte Kabel und kann selbst schnell wieder aufgeladen werden. Die größere Nexode Powerbank mit 165 Watt Leistung und ausziehbarem Kabel kostet 60 Euro und eignet sich für Laptops und mehrere mobile Geräte gleichzeitig.

Nexode Qi Iphone

Die Nexode Powerbank mit 20.000 mAh und magnetischem Qi2 Laden liegt während des Black Friday bei 99 Euro. Sie bietet eine kabellose Ladefläche und ein Display, das den aktuellen Ladestatus und die Leistungsabgabe anzeigt.

Produkthinweis
UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 145W Max, mit Qi2-zertifizert,15W Kabellose Schnellladung, 2C1A mit TFT Display,... 99,99 EUR 149,99 EUR

Zum Nachlesen
26. Nov. 2025 um 20:03 Uhr von Nicolas


