UGREEN startet mit breitem Zubehör-Sortiment in den Black Friday

Der Zubehör-Anbieter UGREEN hat seine Black-Friday-Angebote nun komplett freigegeben und bietet zahlreiche Ladegeräte, Powerbanks und iPhone-Zubehörprodukte zu reduzierten Preisen an.

Im folgenden die besonders interessanten Produkte und auch solche, die wir in der Vergangenheit auf ifun.de ausführlich vorgestellt haben. Dazu gehören Powerbanks mit integrierten Kabeln, Modelle mit zusätzlichem Apple-Watch-Ladepuck sowie USB-C-Kabel mit Echtzeit-Leistungsanzeige.

MagFlow-Powerbank, Kabel mit Leistungsanzeige

Die Nexode-Powerbank mit 10.000 mAh und integriertem USB-C-Kabel liegt bei nur noch 45 Euro. Sie verfügt über eine Ladefunktion für die Apple Watch und kann mehrere Geräte gleichzeitig versorgen.

Das USB-C-Kabel mit digitalem Leistungsdisplay ist aktuell für 14 Euro erhältlich. Es unterstützt Ladeleistungen bis 240 Watt und eignet sich für aktuelle iPhone-Modelle, MacBooks und das iPad.

Unser Highlight: Die magnetische MagFlow-Powerbank, die erste im Handel die das iPhone mit 25 Watt kabelloser Ladeleistung versorgte, ist erstmals für 60 Euro zu haben. Sie richtet sich an Nutzer aktueller iPhone-Generationen und zeigt den Ladestand über ein digitales Display an.

Lösungen für das Auto

Für den Einsatz im Auto gibt es ebenfalls mehrere reduzierte Produkte. Die magnetische Qi2-Autohalterung ist für 28 Euro erhältlich und ermöglicht kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt. Wer mehrere Geräte gleichzeitig versorgen möchte, kann zum 150-Watt-Ladeadapter für den „Zigarettenanzünder“ greifen, der nun 37 Euro kostet und drei USB-C-Anschlüsse sowie einen USB-A-Anschluss bietet.

Ergänzend gibt es ein einziehbares 60 Watt Autoladegerät für 10,44 Euro, das sich durch das integrierte USB-C-Kabel für den dauerhaften Einsatz eignet.

Für mobile Arbeitsumgebungen bietet UGREEN verschiedene Powerbanks mit hoher Kapazität an. Die 20.000 mAh Laptop Powerbank mit 130 Watt Gesamtleistung liegt bei 40 Euro. Sie lädt Notebooks oder Smartphones über das integrierte Kabel und kann selbst schnell wieder aufgeladen werden. Die größere Nexode Powerbank mit 165 Watt Leistung und ausziehbarem Kabel kostet 60 Euro und eignet sich für Laptops und mehrere mobile Geräte gleichzeitig.

Die Nexode Powerbank mit 20.000 mAh und magnetischem Qi2 Laden liegt während des Black Friday bei 99 Euro. Sie bietet eine kabellose Ladefläche und ein Display, das den aktuellen Ladestatus und die Leistungsabgabe anzeigt.

