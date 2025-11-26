Schon aktiviert? Apple Watch warnt vor Bluthochdruck

Viele Besitzer einer Apple Watch dürften die neuen Analyse langfristiger Herzdaten-Warnungen noch nicht aktiviert haben, ein Blick in die Einstellungen der Health-App kann sich daher lohnen. Vor allem weit Hypertonie häufig ohne erkennbare Symptome verläuft und weiterhin zu den großen gesundheitlichen Risikofaktoren zählt.

Die Mitteilungen der Uhr ersetzen laut Apple zwar keine ordentliche Messung des eigenen Blutdrucks, sie können aber Hinweise liefern, ob eine medizinische Abklärung sinnvoll ist. Apple ist zudem sehr darum bemüht, lieber keinen Hinweis als unzutreffende Warnungen auf der Apple Watch anzuzeigen. Demnach kann man davon ausgehen, dass sich ein medizinischer Check lohnt, sobald die Uhr auf erste Bluthochdruck-Anzeichen aufmerksam macht.

Hinweise benötigen 30 Tage Vorlauf

Apple hat die Funktion auf Modellen ab der Apple Watch Series 9 sowie auf der Apple Watch Ultra 2 bereitgestellt, Besitzer der aktuellen Apple Watch SE werden leider nicht berücksichtigt. Grundlage sind Daten des optischen Herzsensors. Dieser registriert, wie sich die Blutgefäße bei jedem Herzschlag verhalten. Die Uhr sammelt diese Werte über einen Zeitraum von 30 Tagen und bildet daraus ein Muster. Weichen die Daten im Vergleich zum individuellen Normalverlauf ab, gibt es eine Meldung.

Einrichtung und Nutzung der Funktion

Die Aktivierung erfolgt in der Health-App auf dem iPhone. Voraussetzung ist ein iPhone 11 oder neuer sowie die aktuelle Software auf beiden Geräten. Nutzer müssen mindestens 22 Jahre alt sein und dürfen keine bestehende Hypertonie-Diagnose haben. Eine eingetragene Schwangerschaft schließt die Nutzung ebenfalls aus. Erst nach der Einrichtung beginnt die 30-tägige Analysephase.

Wenn die Uhr in diesem Zeitraum Auffälligkeiten erkennt, erscheint eine Mitteilung. Nutzer sollen dann ärztlich klären lassen, wie die eigenen Blutdruckwerte einzuordnen sind. Die App schlägt vor, ein Protokoll über mehrere Tage anzulegen und hierfür dann eine Blutdruckmanschette eines Drittanbieters zu nutzen.