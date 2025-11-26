Hinweise benötigen 30 Tage Vorlauf
Schon aktiviert? Apple Watch warnt vor Bluthochdruck
Viele Besitzer einer Apple Watch dürften die neuen Analyse langfristiger Herzdaten-Warnungen noch nicht aktiviert haben, ein Blick in die Einstellungen der Health-App kann sich daher lohnen. Vor allem weit Hypertonie häufig ohne erkennbare Symptome verläuft und weiterhin zu den großen gesundheitlichen Risikofaktoren zählt.
Die Mitteilungen der Uhr ersetzen laut Apple zwar keine ordentliche Messung des eigenen Blutdrucks, sie können aber Hinweise liefern, ob eine medizinische Abklärung sinnvoll ist. Apple ist zudem sehr darum bemüht, lieber keinen Hinweis als unzutreffende Warnungen auf der Apple Watch anzuzeigen. Demnach kann man davon ausgehen, dass sich ein medizinischer Check lohnt, sobald die Uhr auf erste Bluthochdruck-Anzeichen aufmerksam macht.
Apple hat die Funktion auf Modellen ab der Apple Watch Series 9 sowie auf der Apple Watch Ultra 2 bereitgestellt, Besitzer der aktuellen Apple Watch SE werden leider nicht berücksichtigt. Grundlage sind Daten des optischen Herzsensors. Dieser registriert, wie sich die Blutgefäße bei jedem Herzschlag verhalten. Die Uhr sammelt diese Werte über einen Zeitraum von 30 Tagen und bildet daraus ein Muster. Weichen die Daten im Vergleich zum individuellen Normalverlauf ab, gibt es eine Meldung.
Einrichtung und Nutzung der Funktion
Die Aktivierung erfolgt in der Health-App auf dem iPhone. Voraussetzung ist ein iPhone 11 oder neuer sowie die aktuelle Software auf beiden Geräten. Nutzer müssen mindestens 22 Jahre alt sein und dürfen keine bestehende Hypertonie-Diagnose haben. Eine eingetragene Schwangerschaft schließt die Nutzung ebenfalls aus. Erst nach der Einrichtung beginnt die 30-tägige Analysephase.
Wenn die Uhr in diesem Zeitraum Auffälligkeiten erkennt, erscheint eine Mitteilung. Nutzer sollen dann ärztlich klären lassen, wie die eigenen Blutdruckwerte einzuordnen sind. Die App schlägt vor, ein Protokoll über mehrere Tage anzulegen und hierfür dann eine Blutdruckmanschette eines Drittanbieters zu nutzen.
Diesen Satz verstehe ich nicht: Nutzer …….dürfen keine bestehende Hypertonie-Diagnose haben. Das heißt, Hypertoniebetroffene können das Feature nicht nutzen? Das wäre ja irgendwie sinnlos oder hab ich das nicht richtig interpretiert?
Ist halt vermutlich ein rechtliches Ding, damit Apple sich (in USA) absichern kann. Habe es selbst, natürlich angegeben, dass ich nichts habe und die Watch hat es richtig erkannt.
Ich hoffe, du teilst deine Daten dann nicht mit Apple zur Verbesserung der Funktion, damit deine Falschangabe keine falsche Datenlage erzeugt. ;-)
Wenn ich doch weiß ich habe Bluthochdruck dann ist man mit Medikamenten eingestellt und braucht dieses Feature nicht.
Nicht ganz. Es wäre gut, wenn sich was ändert, dass man doch eine Info bekommt, dass die Medikamente vielleicht nicht mehr passen.
Danke. Einer der meine Frage verstanden hat und weiß, dass Medikamente keine statischen Ergebnisse liefern.
Nein, das ist schon richtig , bei Menschen mit Hypertonie unterscheiden sich die Blutgefäße messbar und funktionell von denen gesunder Personen. Und da die Blutgefäßänderung gemessen wird kann diese Methode nicht bei Hypertonie Patienten gemessen werden da es sich schon verändert hat/ist .
Das Feature soll dich ja darauf hinweisen, dass du zum Arzt gehst, weil der Verdacht auf eine Hypertonie besteht. Wenn du die Diagnose bereits hast, ist es ja eher nicht sinnvoll nochmals einen Verdacht festzustellen.
Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Ich habe leicht erhöhten Blutdruck und habe mir gerade wegen diesem Feature die Uhr gekauft und beim Einrichten den gleichen Hinweis bekommen. Was soll das denn bitte.
Verstehe ich nicht. Die Uhr soll dir also etwas anzeigen, was du bereits weißt?
Ich bin verwirrt! Ich kann in den Einstellungen nur den von mir selbst gemessenen Blutdruck protokollieren. Dafür benötige ich ein Blutdruckmessgerät. Nicht die Art und Weise, wie ich es mir eher gewünscht hätte…
Naja, die Apple Watch selbst muss es wohl auch unterstützen. Ich selbst hab noch eine gut funktionierende Apple Watch 4, aber eben ohne diese Funktion.
Schau mal über die Option „Gesundheits-Checkliste“ ich hatte es bereits aktiviert und auch nur noch die Option mit externem Blutdruckmessgerät erhalten.
Die Apple Watch ist KEIN Blutdruckmessgerät. Sie schätzt das Hyertonierisiko nur. Der Artikel ist ml wieder ein gutes Beispiel dafür das Tech-Redakteure die Finger von Gesundheitsthemen lassen sollten. Dies setzt Kenntnisse der Physiologie und auch Pathophysiologie voraus. Liebe Redaktion: Die Apple Watch kann kein Blutdruckprofil mittels wiederholter RR-Messungen ersetzen. Diese Fehlinterpretation des Features der AW ist offensichtlich nicht auszurotten.
Ich habe Bluthochdruck und die Uhr mich genau nach 30 Tagen darauf hingewiesen das Anzeichen bestehen.
Hi,
Bei mir kam auch der Hinweis, daraufhin habe ich mal den Blutdruck mit einem Messgerät gemessen, und sie da, er ist so hoch, hat sich also bestätigt.
Hätte ich so nicht gemerkt, daraufhin zum Arzt und bin jetzt deswegen in Behandlung!
Gibt es eigentlich einen nachvollziehbaren Grund, warum es erst ab der Apple Watch 9 implementiert ist?
Fehlt zuvor ein nötiger Sensor?