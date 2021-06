Neu in iOS 15: Sprachdiktate ohne Zeitlimit

Möglich wird der Ausbau der Diktierfunktion durch eine grundlegende Umstellung des iPhone-Betriebssystems: Die von euch eingesprochenen Texte werden nicht mehr in der Cloud ausgewertet, sondern direkt auf dem iPhone verarbeitet. Upload und Server-Rückmeldungen entfallen also und mit ihnen auch mögliche Fehlerquellen, die die vorsichtige Zeitbegrenzung von 60 Sekunden nötig gemacht haben. Niemand will schließlich fünf Minuten lang frei diktieren, nur um anschließend in einen Übertragungsfehler zu laufen und noch mal von vorne anfangen zu müssen.

