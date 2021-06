CovPass-App: Digitaler Impfpass steht zum Download bereit

Die deutsche CovPass-App steht jetzt für iOS und Android zum Download bereit. Die vom Robert-Koch-Institut herausgegebene Anwendung soll künftig als digitaler Nachweis für Corona-Impfungen dienen.

Der Bundesregierung zufolge wurde die Ausgabe der Anwendung vom Bundesdatenschutzbeauftragten und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik abgesegnet. Die neue CovPass-App kann somit als Alternative zur Corona-Warn-App zum Speichern und zur Anzeige von digitalen Impfnachweise verwendet werden.

Um einen Impfnachweis in digitaler Form zu speichern, muss die Impfbescheinigung zunächst in Form eines QR-Codes eingelesen werden. Aktuell dürften noch die wenigsten Geimpften im Besitz eines solchen Nachweises sein. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge werden kompatible und europäisch interoperable Impfbescheinigungen in Arztpraxen und Apotheken ausgestellt. Über den für Montag geplanten Start dieses Programms in den Apotheken haben wir bereits berichtet.

In den nächsten Wochen sollen die Nachweise in Form eines QR-Codes nach und nach alle Apotheken und Arztpraxen erhältlich sein. Neu geimpfte erhalten den QR-Code künftig dann direkt im Anschluss an ihre Impfung. Die Verantwortlichen planen, dass der digitale CovPass bis Ende Juni für alle Nutzer zur Verfügung steht.

Alternativ zur neuen CovPass-App bleibt der gelbe Impfausweis weiterhin gültig. Die Verwendung der App ist optional. Ebenso können Nutzer der Corona-Warn-App stattdessen auch diese Anwendung für den digitalen Nachweis einer vollständigen Impfung verwenden.

Der Start läuft heute ausschließlich in Deutschland. Eine europaweite Gültigkeit ist noch vor den Sommerferien geplant. Entsprechende Tests laufen dem Gesundheitsministerium bereits.

CovPass-Check zur Impfkontrolle

Mit der ebenfalls neu erschienenen App CovPass Check steht eine weitere Anwendung neu zur Verfügung, mit deren Hilfe sich die in der CovPass-App hinterlegten Impfnachweise prüfen lassen. Die Nutzung dieser App soll es auf einfache Weise ermöglichen, die Gültigkeit des von einem Bürger vorgezeigten digitalen Impfnachweises zu überprüfen.