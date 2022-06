Keybox 3: Schlüsseltresor für privates Carsharing

Das Car-Sharing-Kit ist ab sofort in Deutschland verfügbar und ergänzt die bereits erhältlichen Lösungen des Anbieters wie die Keybox 3 , einen Schlüsseltresor für die Wohnungsvermietung, und das Smart Padlock , ein Vorhängeschloss mit Zugangssteuerung per App.

Das 5 cm x 9 cm × 16 cm große Car-Sharing-Kit für den Schlüsseltresor wiegt lediglich 200 Gramm und wird mit einer zusätzlichen Faraday-Tasche ausgeliefert, die auch die Übergabe von Funkschlüssel ermöglichen soll, deren Vorhandensein in der Nähe des Fahrzeugs normalerweise schon ausreicht um eine Entriegelung der Türen zu ermöglichen. Die Tasche blockiert hier die Funksignale während der Schlüssel in der Keybox 3 auf seine Übergabe wartet.

Genau hier soll das Car-Sharing-Kit in Kombination mit der Keybox 3 eine Hardware-Lösung bieten, die den Fahrzeugschlüssel direkt an der Fensterscheibe des Wagens platziert und mit einem wetterfesten Schlüsseltresor sichert, dessen Zugangssteuerung über die App des Anbieters erfolgt.

Insert

You are going to send email to