Digitale Impfzertifikate wieder bei Apotheken erhältlich

Die digitalen Impfnachweise werden benötigt, wenn man im Rahmen seiner Corona-Impfung keine Bestätigung mit QR-Code, sondern lediglich einen Eintrag in den gelben Impfpass erhalten hat. Die von den Apotheken ausgestellten Dokumente lassen sich dann in Apps wie CovPass oder der Corona-Warn-App als Impfbestätigung hinterlegen. Auch Genesene können sich nach Vorlage der entsprechenden Dokumente den mit den Apps kompatiblen QR-Code in der Apotheke abholen.

In der Folge lässt sich die Dienstleistung zur Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten nun wieder in Anspruch nehmen. Allerdings heißt es aus Branchenkreisen, dass die Wiederaufnahme schrittweise erfolgt und man sich über die auf der Webseite des Deutschen Apothekerverbands vorhandene Suchfunktion über die lokale Verfügbarkeit informieren soll.

