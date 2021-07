Digitale Impf-Zertifikate: Apotheken kehren zurück

So werden nach dem 1. August 2021 nur noch Bürgertests vergütet, wenn die Teststellen ihre Testergebnisse an die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung weiterleiten können.

Nachdem man die zurückliegenden Tage dafür genutzt hätte eine potentielle Schwachstelle beim Zugang zum Webportal des Deutschen Apothekerverbands zu prüfen, sollen in dieser Woche wieder alle Apotheken, die dies wünschen, an die Zentralen Zertifikats-Server angebunden werden.

In einer gemeinsamen Erklärung haben das Bundesgesundheitsministerium und der Deutsche Apothekerverband (DAV) zugesagt, die Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten in Apotheken bereits in dieser Woche wieder in Angriff nehmen zu wollen.

