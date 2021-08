HeartWatch als umfassende Gesundheits- und Fitness-Infozentrale

Die Gesundheits-App HeartWatch haben wir zuletzt im Zusammenhang mit ihrem großen Update auf Version 4 vorgestellt. Aktuell kann der Entwickler der seit mittlerweile fünfeinhalb Jahren verfügbaren App einen neuen Meilenstein verwenden. Mit dem jetzt veröffentlichten Update auf Version 4.1.0 bekommt die Anwendung nicht nur ein Bündel neue Funktionen mit auf den Weg, sondern geht auch eine Partnerschaft mit der australischen Heart Foundation ein. Letzteres darf man als Beleg dafür sehen, dass es sich bei dem Projekt mittlerweile um deutlich mehr als lediglich ein Hobby geht.

Es ist wichtig zu wissen, dass es sich bei HeartWatch nicht um einen Fitness-Tracker oder dergleichen handelt. Die App ist stattdessen darauf spezialisiert, die auf dem iPhone ohnehin vorliegenden Gesundheits- und Fitness-Informationen ansprechend und informativ aufzubereiten. Apple hat ja bereits seit mehreren iOS-Versionen die hauseigene Health-App als Sammelstelle für solche Daten integriert, verschenkt bei der Auswertung allerdings Potenzial.

Der Name der App tut ihrem Leistungsumfang eigentlich Unrecht. HeartWatch analysiert nicht nur die Herz-, sondern alle in Apple Health verfügbaren Gesundheits- und Fitness-Infos, ohne dass ihr euch dabei Gedanken um den Datenschutz machen müsst. Die App arbeitet ausschließlich lokal und ist lediglich darauf aus, euch die anhand dieser Daten ersichtlichen Entwicklungen besser aufzuzeigen und euch durch Tipps und erweiterte Infos zu unterstützen und sicher auch zu motivieren.

Die in diesem Zusammenhang verfügbaren Ergebnisse stehen und fallen natürlich mit den auf dem iPhone verfügbaren Informationen. Ein wichtiger Datenlieferant ist in diesem Zusammenhang die Apple Watch mit ihren Messwerten zur Herzfrequenz und Trainingsdaten. Hier lassen sich dann beispielsweise aktuelle Werte auch live anzeigen. Aber auch andere in Apple Health integrierte Infos fließen in die Ausgabe von HeartWatch mit ein, beispielsweise an Health angebundene Gesundheitsprodukte wie die Waagen oder Schlaftracker von Withings.

Mit der neuen App-Version bietet HeartWatch nicht nur erweiterte Darstellungsmöglichkeiten in Form von Kacheln, Kalendern und Dashboards und einer erweiterten Integration der EKG-Funktion, sondern will seine Nutzer auch verstärkt mit Infos und Tipps versorgen. Ein News-Bereich bietet täglich aktualisierte Gesundheitsinformationen und gibt Tipps rund um die persönlichen Fitness-Trends. Eine Übersicht aller mit dem aktuellen Update verbundener Neuerungen findet ihr hier.

HeartWatch ist mit einem Preis von 4,49 Euro gut angelegtes Geld, wenn man die Gesundheitsfunktionen von iPhone und Apple Watch nutzt, die Körperwerte im Auge behalten möchte und mehr für seine persönliche Fitness tun will.