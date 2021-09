Erste US-Bundesstaaten akzeptieren Ausweise in der iPhone-Wallet

Arizona und Georgia werden bald als erste amerikanische Bundesstaaten in der Apple Wallet gespeicherte Ausweisdokumente akzeptieren. Wie Apple mitteilt, sollen Einwohner dann ihren Ausweis ebenso wie den Führerschein digital in der Wallet auf dem iPhone und der Apple Watch hinterlegen können. Mit Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma und Utah sollen weitere Staaten folgen.

Die digitalen Ausweise sollen zunächst an ausgewählten Flughäfen von Vorteil sein. In Verbindung mit deren Einführung wird die amerikanische Transportsicherheitsbehörde (TSA) an verschiedenen Flughäfen spezielle Kontrollpunkte und Abfertigungsschlangen einrichten, an denen sich Reisende dann mit der Apple Wallet ausweisen können.

Apple: Wichtiger Schritt hin zur digitalen Brieftasche

Die Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey lobt die Neuerung als wichtigen Schritt auf dem Weg, die physische Brieftasche durch eine sichere und einfache digitale Version zu ersetzen. Apple sei bereits in Gesprächen mit vielen weiteren Bundesstaaten und man arbeite daran, diesen Dienst landesweit anzubieten. Zustimmung gibt es auch von Seiten der TSA, so sei die Initiative ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, Reisenden durch berührungslose Sicherheitskontrollen ein zusätzliches Maß an Komfort zu bieten.

Apple beschreibt die Vorteile des neuen Ausweisverfahrens unter anderem damit, dass Nutzer an Kontrollpunkten weder ihren klassischen Ausweis hervorziehen noch ihr iPhone oder die Apple Watch dem Kontrollpersonal übergeben müssen. Das Dokument lässt sich am Kontrollpunkt mit einer Kreditkarte vergleichbar anzeigen, wobei der Zugriff auf die detaillierten Ausweisinformationen eine Autorisierung mittels Face ID oder Touch ID erfordert.

Konkrete Termine zum Start des Angebots liegen bislang noch nicht vor. Apple zufolge werden diese auf die einzelnen teilnehmenden Bundesstaaten bezogen nachgeliefert, dann auch mit weiterführenden Informationen zu den damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten und -orten.