Die Zukunft der AirPods: Hörtest-Funktion, Temperatursensoren, günstigere Preise

Schon jetzt lassen sich die AirPods zur Gesprächsverstärkung einsetzen, können vorhandene Hörverluste bei der Audiowiedergabe ausgleichen und lassen sich in Kombination mit dem iPhone zum „Live Mithören“ nutzen, verwenden also das iPhone als externes Mikrofon, das bei Vorträgen aufs Rednerpult gelegt werden kann und so bestes Sprachverständnis garantiert. Viele der Hörfunktionen haben wir hier zusammengefasst .

Was die AirPods angeht, scheint Apple derzeit an mehreren Fronten zu werkeln. Zum einen sollen auch die AirPods-Ladecases mit einem USB-C-Anschluss versehen werden und sich perspektivisch vom Lightning-Anschluss verabschieden.

