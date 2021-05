Neue Mimi-App: Hörtest personalisiert AirPods-Wiedergabe

Was viele iPhone-Nutzer nicht wissen: Mehrere der von Apple verkauften Kopf- und Ohrhörer lassen sich mit wenigen Handgriffen haargenau an das persönliche Hörvermögen anpassen. Kennt das iPhone die aktuellen Audiogramm-Kurven, können AirPods und Co. ihre Wiedergabe an diese anpassen und kleine Hörverluste so bei der Wiedergabe von Musik, bei Anrufen und während dem Abspielen von Podcasts ausgleichen.

Das persönliche Audiogramm in Apples Health-App…

Klang-Optimierung nach Hörtest

Voraussetzung dafür ist, dass sich die Ergebnisse des letzten Ton-Audiogramms in der Health-App Apples befinden. Dies ist, wenn man sein Hörvermögen beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder beim Akustiker überprüfen lässt, wohl nur selten der Fall. Entsprechend praktisch ist die kostenfreie Hörtest-App Mimi, die seit wenigen Tagen in der runderneuerten Version 5.0 vorliegt.

Mit Mimi können iPhone-Nutzer ihr Hörvermögen in wenigen Schritten selbst bestimmen. Die AirPods, ein ruhiger Raum und fünf Minuten freie Zeit reichen dafür bereits aus. Mimi führt euch dann Schritt für Schritt durch einen leicht zu absolvierenden Hörtest an dessen Ende zwei Messergebnisse für eure Ohren stehen, die sich zur Klangoptimierung der AirPods einsetzen lassen.

Um die Ton-Audiogramm zu nutzen müsst ihr diese lediglich im Bereich > Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio/Visuell > Kopfhörer-Anpassungen auswählen und zur Nutzung für die Option „Eigene Audiokonfiguration“ freigeben.

…erstellt von der Mimi-App

Unterstützung für AirPods Pro

Die neue Version von Mimi unterstützt für die Hörtest-Durchführung nun auch die Over-Ear-Kopfhörer AirPods Pro, hat einen Dunkelmodus für die Nutzung der App in den Abendstunden integriert und tritt mit einer optisch überarbeiteten Oberfläche an.

Wie genau ihr die Testergebnisse für die Kopfhörer anwendet haben wir in unserem Artikel von Anfang März ausführlich erklärt.