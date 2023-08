Der vierte Netzbetreiber kommt: 1&1 startet Ende September

Interessant ist dabei das folgende Detail: Die Roaming-Partnerschaft wird erst im nächsten Jahr beginnen, spätestens am 1. Oktober 2024. Bis dahin wird sich die O2-Mutter Telefónica um das nationale Roaming in Regionen mit schlechter 1&1-Abdeckung kümmern.

Mit der Roaming-Partnerschaft will 1&1 garantieren, dass eigene Abdeckungslücken, vor allem in den ersten Jahren des Netzaufbaus, durch die Funkmasten der Düsseldorfer ausgeglichen werden. Die RoamingVereinbarung betrifft sowohl den neuen 5G Mobilfunkstandard als auch die Zugänge zur klassischen 2G- und 4G- Infrastruktur.

