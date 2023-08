Weatherian und Daylights: Apps für Wetter und Sonne

Das so erstellte Meteogram lässt euch die Prognosen unterschiedlicher Institute vergleichen und vermittelt so einen ganz guten Eindruck von dem zu erwartenden Wetter der kommenden Tage.

Mit einem sehr klaren Einsatzbereich tritt die iPhone-Anwendung Daylights an. Diese bietet sich zum Nachschlagen der Tag- und Nachtstunden sowohl an eurem aktuellen Aufenthaltsort als auch vor Reisen oder an Ausflugsdestinationen an.

Insert

You are going to send email to