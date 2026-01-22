Autoderm: DocMorris integriert KI-Hautanalyse in seine App

Die Wartezeiten auf einen Termin in einer dermatologischen Praxis sind vielerorts lang. Digitale Angebote sollen hier zumindest eine erste Orientierung ermöglichen. Die DocMorris-App wurde nun um eine kostenfreie Funktion erweitert, mit der Nutzer Hautveränderungen mit dem iPhone fotografieren und innerhalb weniger Sekunden eine automatisierte Ersteinschätzung erhalten können.

Der neue Service ist direkt in die App eingebunden und Teil des bestehenden digitalen Angebots des Versandapothekenanbieters.

Die Anwendung richtet sich an Menschen, die unsicher sind, ob eine Hautveränderung beobachtet werden kann, mit frei verkäuflichen Produkten behandelbar ist oder ärztlich abgeklärt werden sollte. Die Einschätzung ersetzt keine Diagnose, soll aber helfen, den nächsten Schritt besser einzuordnen. Die Verarbeitung erfolgt laut Anbieter datenschutzkonform und mit anonymisierten Bilddaten.

KI-Analyse direkt in der DocMorris-App

Technische Grundlage des neuen App-Moduls ist die KI-basierte Hautanalyse von Autoderm. Die Software analysiert ein Foto der betroffenen Hautstelle und gleicht es mit klinisch geprüften Modellen ab. Berücksichtigt werden mehr als 70 häufige Hauterkrankungen, darunter entzündliche Veränderungen, Infektionen, chronische Leiden sowie Hinweise auf mögliche Hautkrebsrisiken. Das Ergebnis wird strukturiert ausgegeben und in mehrere Risikostufen eingeordnet.

Die Integration erfolgt über eine Programmierschnittstelle, die es ermöglicht, die Analyse nahtlos in bestehende Apps einzubinden. Für Nutzer bedeutet das, dass keine zusätzliche Anwendung installiert werden muss. Die Funktion steht direkt nach dem Update der DocMorris-App zur Verfügung.

Autoderm ist nicht nur in Deutschland aktiv, sondern wird bereits in mehreren europäischen Ländern eingesetzt. Weltweit wurden nach Angaben des Unternehmens bereits mehrere Millionen Analysen über die Schnittstelle durchgeführt. Die Software ist als Medizinprodukt zertifiziert und wurde in klinischen Studien überprüft.