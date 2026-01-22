Hautprobleme per Foto analysieren
Autoderm: DocMorris integriert KI-Hautanalyse in seine App
Die Wartezeiten auf einen Termin in einer dermatologischen Praxis sind vielerorts lang. Digitale Angebote sollen hier zumindest eine erste Orientierung ermöglichen. Die DocMorris-App wurde nun um eine kostenfreie Funktion erweitert, mit der Nutzer Hautveränderungen mit dem iPhone fotografieren und innerhalb weniger Sekunden eine automatisierte Ersteinschätzung erhalten können.
Der neue Service ist direkt in die App eingebunden und Teil des bestehenden digitalen Angebots des Versandapothekenanbieters.
Die Anwendung richtet sich an Menschen, die unsicher sind, ob eine Hautveränderung beobachtet werden kann, mit frei verkäuflichen Produkten behandelbar ist oder ärztlich abgeklärt werden sollte. Die Einschätzung ersetzt keine Diagnose, soll aber helfen, den nächsten Schritt besser einzuordnen. Die Verarbeitung erfolgt laut Anbieter datenschutzkonform und mit anonymisierten Bilddaten.
KI-Analyse direkt in der DocMorris-App
Technische Grundlage des neuen App-Moduls ist die KI-basierte Hautanalyse von Autoderm. Die Software analysiert ein Foto der betroffenen Hautstelle und gleicht es mit klinisch geprüften Modellen ab. Berücksichtigt werden mehr als 70 häufige Hauterkrankungen, darunter entzündliche Veränderungen, Infektionen, chronische Leiden sowie Hinweise auf mögliche Hautkrebsrisiken. Das Ergebnis wird strukturiert ausgegeben und in mehrere Risikostufen eingeordnet.
Die Integration erfolgt über eine Programmierschnittstelle, die es ermöglicht, die Analyse nahtlos in bestehende Apps einzubinden. Für Nutzer bedeutet das, dass keine zusätzliche Anwendung installiert werden muss. Die Funktion steht direkt nach dem Update der DocMorris-App zur Verfügung.
Autoderm ist nicht nur in Deutschland aktiv, sondern wird bereits in mehreren europäischen Ländern eingesetzt. Weltweit wurden nach Angaben des Unternehmens bereits mehrere Millionen Analysen über die Schnittstelle durchgeführt. Die Software ist als Medizinprodukt zertifiziert und wurde in klinischen Studien überprüft.
Entwickler: DocMorris N.V.
Das ist doch endlich mal eine sinnvolle Funktion innerhalb einer App.
Sehr stark! Weiter so.
Das bieten andere schon länger. z.b dermanostic.
Aber dermatostic hat doch eine starke Verknüpfung mit Ärzten und ist daher auch nicht kostenlos, oder
Der KI Hautscan ist gratis. Hab ich vor ein Jahr mal gemacht.
Geniale Marketing-Aktion! So bindet man Kunden an den eigenen Laden und kann ihm schon die lukrativsten Produkte anbieten, bevor der Arzt den Ausschlag überhaupt gesehen hat – nachher verschreibt der noch ein billiges Generikum!
Selten so einen Stuss gelesen. Was soll Doc Morris gegen Hautkrebs anbieten wenn die App einen Verdacht meldet? OPs mit der der Doc Morris App?
Diese Hautkrebs Apps geben bei Verdacht nur erste Hinweise ob man einen Hautarzt aufsuchen soll, sie ersetzen nicht die Hautkrebsvorsorge beim Arzt. Und eine Medikationen über die Apotheke ohne Arzt ist in diesem Fall ohnehin nicht angezeigt.
Aber Hauptsache mal eine verbale Flatulenz abgesondert…
Die bieten dir sowohl einen Online-Arzttermin an als auch eine lokale Arztsuche.
Schon getestet, oder wieder einmal das inzwischen typisch deutsche, negativistische Rumgepöbel?
Sehe ich auch so!
idee gut aber funktioniert nicht richtig.
ki sagt, ich habe nesselsucht
google sagt masern
arzt sagt ist eine allergie von meinem neuen medikament und muss es dringend absetzen
Also bei mir haben zwei Arzt gesagt, es ist ein Ausschlag und ich habe die falsche Creme bekommen.
ChatGPT hat ein Pilz erkannt, nach drei Tagen war das Problem weg
Ein Pils?
Offensichtlich ist nur noch eine Minderheit in der Lage, Substantive korrekt zu deklinieren.
Zwei Arzt …
Ein Pilz
YMMD
Wenn die KI nur „Nesselsucht“ als Ergebnis ausgespuckt hat, ist das eigentlich richtig!
Aber wichtig wäre wohl der Hinweis gewesen, dass diese unter anderem(!) auch durch Medikamente ausgelöst werden kann – und diese dann nach Rücksprache mit dem Arzt abzusetzen sind.
es waren rote flecken die juckten und der arzt verneinte die nesselsucht
Und was war am Ende korrekt?
Blind vertrauen sollte man eigentlich keinem Produkt, aber als Ergänzung sehe ich darin eine gute Einsatzmöglichkeit.
Blind vertrauen sollte man nicht mal Ärzten!
Alles schön und gut, einen Termin beim Hautarzt in Berlin bekommt man trotzdem nicht oder muss Monate warten.
Gibt es überhaupt irgendwas das in Berlin funktioniert?
Ja, einiges. Z. B. Gibt es morgen früh 8:00 Uhr noch 9 Termine bei unterschiedlichen Bürgerämtern für die Beantragung eines Persos (um mal ein extremes Beispiel zu nehmen). Und sonst vieles so ähnlich, wie sonst in der Republik ;-).
Hoffe es ist besser als die allgemeine Internetrecherche.
Da gibts recht schnell immer die schlimmsten Diagnosen…..
Aus Neugier habe ich die App mal ausprobiert. Bei vier Versuchen kommen vier unterschiedliche Ergebnisse heraus – so viel zur ach so tollen KI.
Ich kann grundsätzlich nur davon abraten, bei jeglichen Krankheiten eine Internetrecherche durchzuführen. Meistens kommt dabei raus, dass man totsterbens krank ist. Im Zweifel einfach zum Arzt gehen und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. Wenn ein Facharzttermin kurzfristig nicht verfügbar ist, kann der Hausarzt eine erste Einschätzung abgeben.