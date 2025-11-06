Offizielle i-Kfz-App bringt den Fahrzeugschein aufs iPhone

Mit der neuen i-Kfz-App bringt die Bundesregierung den digitalen Fahrzeugschein auf das iPhone. Ab sofort können Fahrzeughalterinnen und -halter ihre Zulassungsbescheinigung Teil I in der App hinterlegen und mobil abrufen.

Innerhalb der Bundesrepublik ist die Papierform damit nicht mehr zwingend nötig, solange das digitale Dokument vorgezeigt werden kann. Entwickelt wurde die App vom Kraftfahrt-Bundesamt in Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr.

Die App richtet sich zunächst an Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland und ist noch nicht in der Lage auch Firmenfahrzeuge zu verwalten. Für die Einrichtung ist ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion erforderlich. Nach der Identifizierung über die App kann der Fahrzeugschein hinzugefügt, benannt und bei Bedarf als digitale Kopie weitergegeben werden. Dabei können Zeitlimits gesetzt werden, sodass die Dokumente nur für einen definierten Zeitraum abrufbar bleiben.

Nur in Deutschland rechtssicher

Der digitale Fahrzeugschein erfüllt die gesetzliche Pflicht zur Mitführung von Fahrzeugdokumenten im Inland. In Verkehrskontrollen genügt es, die App zu öffnen und bestimmte Bedienfelder aktiv aufzurufen, um die Echtheit zu bestätigen. Hierfür muss das iPhone allerdings entsperrt und möglicherweise auch aus der Hand gegeben werden. Bei Unklarheiten kann die Polizei zusätzlich eine Überprüfung über das Fahrzeugregister veranlassen.

Darüber hinaus enthält die App eine Erinnerungsfunktion für Fristen wie Hauptuntersuchungen. Änderungen oder das Entfernen des Dokuments sind ebenfalls direkt über die Anwendung möglich. Laut den Entwicklern werden personenbezogene Daten durch mehrere Sicherheitsmechanismen vor unbefugtem Zugriff bewahrt.

Erweiterungen und Folgeprojekte geplant

Der Funktionsumfang soll sukzessive erweitert werden. Ab Anfang 2026 ist eine Nutzung auch durch Unternehmen vorgesehen. Parallel arbeitet das Ministerium an einer digitalen Variante des Führerscheins, die ebenfalls in die App integriert werden soll. Der letzte Anlauf scheuerte ja bekanntlich auf ganzer Linie.

Langfristig ist vorgesehen, beide Dokumente gemeinsam über eine zentrale Anwendung zu verwalten. Ergänzend plant das Kraftfahrt-Bundesamt eine digitale Plattform, um die bisherigen Zulassungsstellen bundesweit zusammenzuführen und Prozesse einheitlich zu gestalten.