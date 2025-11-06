Nur in Deutschland rechtssicher
Offizielle i-Kfz-App bringt den Fahrzeugschein aufs iPhone
Mit der neuen i-Kfz-App bringt die Bundesregierung den digitalen Fahrzeugschein auf das iPhone. Ab sofort können Fahrzeughalterinnen und -halter ihre Zulassungsbescheinigung Teil I in der App hinterlegen und mobil abrufen.
Innerhalb der Bundesrepublik ist die Papierform damit nicht mehr zwingend nötig, solange das digitale Dokument vorgezeigt werden kann. Entwickelt wurde die App vom Kraftfahrt-Bundesamt in Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr.
Die App richtet sich zunächst an Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland und ist noch nicht in der Lage auch Firmenfahrzeuge zu verwalten. Für die Einrichtung ist ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion erforderlich. Nach der Identifizierung über die App kann der Fahrzeugschein hinzugefügt, benannt und bei Bedarf als digitale Kopie weitergegeben werden. Dabei können Zeitlimits gesetzt werden, sodass die Dokumente nur für einen definierten Zeitraum abrufbar bleiben.
Der digitale Fahrzeugschein erfüllt die gesetzliche Pflicht zur Mitführung von Fahrzeugdokumenten im Inland. In Verkehrskontrollen genügt es, die App zu öffnen und bestimmte Bedienfelder aktiv aufzurufen, um die Echtheit zu bestätigen. Hierfür muss das iPhone allerdings entsperrt und möglicherweise auch aus der Hand gegeben werden. Bei Unklarheiten kann die Polizei zusätzlich eine Überprüfung über das Fahrzeugregister veranlassen.
Darüber hinaus enthält die App eine Erinnerungsfunktion für Fristen wie Hauptuntersuchungen. Änderungen oder das Entfernen des Dokuments sind ebenfalls direkt über die Anwendung möglich. Laut den Entwicklern werden personenbezogene Daten durch mehrere Sicherheitsmechanismen vor unbefugtem Zugriff bewahrt.
Erweiterungen und Folgeprojekte geplant
Der Funktionsumfang soll sukzessive erweitert werden. Ab Anfang 2026 ist eine Nutzung auch durch Unternehmen vorgesehen. Parallel arbeitet das Ministerium an einer digitalen Variante des Führerscheins, die ebenfalls in die App integriert werden soll. Der letzte Anlauf scheuerte ja bekanntlich auf ganzer Linie.
Langfristig ist vorgesehen, beide Dokumente gemeinsam über eine zentrale Anwendung zu verwalten. Ergänzend plant das Kraftfahrt-Bundesamt eine digitale Plattform, um die bisherigen Zulassungsstellen bundesweit zusammenzuführen und Prozesse einheitlich zu gestalten.
Gerade eingerichtet und ging erstaunlich einfach und hat auf Anhieb funktioniert. Daher muss man es auch mal als kleinen Schritt in die richtige Richtung loben .. auch wenn es bestimmt wieder einiges an negative Kommentaren diesbezüglich geben wird ;-)
Das hinzufügen ging wirklich einfach und fix. Freut mich, dass es langsam weitergeht.
Netter Versprecher: Der letzte Anlauf scheuerte ja bekanntlich auf ganzer Linie.
:-D
Nix Versprecher ;)
Warum muss man für alles eine separate App haben? Warum kann die Bundesregierung ihre Bürger die Daten nicht über eine einzige App verwalten lassen?
Kann ja noch kommen.
Lieber mit einzelnen Apps starten, bis alles einwandfrei funktioniert.
Ich gebe garantiert nicht mein iPhone aus der Hand, geht’s noch?
Dann lass es halt einfach bleiben!
Ich hätte gar keine Lust mein Handy aus der Hand zu geben , die nehmen sich ja oft raus was sie wollen . Wer weiß wie schnell der Beamte irgendwas anderes schaut .
Dann einfach bleiben lassen und weiterhin das Papier an die Polizei übergeben.
Das Leben kann so einfach sein!
Man kann es doch bestimmt über NFC übertragen
Da wünscht man sich, so wie ich, so eine praktische Lösung. Bedenkt dann aber gar nicht, dass man das iPhone gar nicht aus der Hand geben möchte. Was machen wir denn nun?!
1a!!! Funktioniert einwandfrei und ohne Probleme. Vielen Dank für den Tipp