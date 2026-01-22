Optisch identisch, weicher im Ohr
AirPods Pro 3: Weichere Ersatzaufsätze verbessern den Sitz spürbar
Die AirPods Pro 3 begleiten uns nun seit einigen Monaten im Alltag. Nachdem wir bereits über die festeren Originalaufsätze und erste Alternativen von Drittanbietern berichtet haben, konnten wir die Ersatz-Tips von SeltureOne in den vergangenen Tagem selbst nutzen.
Die AirPods Pro 3: Die festeren Tips sorgen für Kritik
Kaum vom Original zu unterscheiden
Optisch lassen sich die Silikonaufsätze des Zubehöranbieters kaum von den originalen Ohrstöpseln von Apple unterscheiden. Sowohl Form als auch Oberfläche wirken nahezu identisch. Selbst bei genauem Hinsehen fällt lediglich auf, dass der Weißton minimal dunkler ausfällt. Auch beim Anbringen gibt es keinen Unterschied. Die Aufsätze lassen sich wie gewohnt aufklicken und sitzen sicher am Ohrhörer.
Fünf unterschiedliche Größen werden im Set geliefert
Haptisch vermitteln die Ersatz-Tips zwischen den Fingern ein vertrautes Gefühl. Verarbeitung und Passform entsprechen dem, was Nutzer von den bisherigen Generationen kennen. Erst beim Tragen zeigt sich der eigentliche Unterschied.
Mehr Komfort ohne erkennbare Nachteile
Im Ohr fühlen sich die Drittanbieter-Aufsätze weicher an als die serienmäßigen Tips der AirPods Pro 3. Der Verschluss im Gehörgang ist weniger straff und erinnert stärker an den Sitz der AirPods Pro 2. Gerade Nutzer, die die neuen Originalaufsätze als zu fest empfinden, dürften hiervon profitieren.
Keine Probleme bei der Abdichtung
Negative Effekte konnten wir bislang nicht feststellen. Es kam weder zu Rückkopplungen noch zu Einschränkungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung. Auch der von den AirPods angebotene Test zur akustischen Abdichtung meldet weiterhin einen guten Sitz. Im Alltag, etwa beim Lachen oder im Liegen, bleiben die Ohrhörer jetzt stabiler im Ohr und lockern sich nicht mehr.
Wir haben uns bewusst für das Set mit mehreren Größen entschieden und wechseln aktuell noch zwischen der kleinen und mittleren Variante. Diese Auswahl halten wir auch für andere Nutzer sinnvoll, da sich so der individuell beste Sitz finden lässt.
Optisch nicht voneinander zu unterscheiden
Preislich liegen die Ersatzaufsätze bei rund zehn Euro. Dafür gibt es entweder fünf Größen in einem Set oder mehrere Paare einer Größe. Im Vergleich zu Apples Ersatzangebot fällt der Lieferumfang damit großzügiger aus. Das beiliegende Reinigungswerkzeug ist aus unserer Sicht verzichtbar, ändert aber nichts am insgesamt positiven Eindruck.
Danke für den Test.
Gibt es diese Austauschstöpsel für die AirPods Pro 2 auch in der „harten“ Version wie bei den AirPods Pro 3?
Vielleicht würden meine dann besser halten.
Meine halten auch nicht richtig – speziell beim Radfahren – hab mir deshalb JBLs mit Bügel gekauft. An entsprechenden Aufsätzen für die Apple Kopfhörer bin ich ebenfalls interessiert
Ich musste mich zwar 1–2 Wochen an die neuen Einsätze gewöhnen, aber danach haben sie sich für mich gleich bequem angefühlt wie die der Vorgänger. Geht aber sicher nicht jedem so.
Würde ich mal ausprobieren, sind aber „aktuell nicht verfügbar“ :-(
Schade, nicht verfügbar.
schön, dass dieser Ersatz für Euch besser funktioniert, ich würde das aber nicht in einer Überschrift verallgemeinern. Für mich sitzen die Originale sehr gut.
Passen diese auch bei den AirPods 2?
Nein, für AirPods Pro 2 gibt es im store des gleichen Herstellers welche für 6,95€
Bei Amazon gerade nicht verfügbar
Hm, wenn ich inzwischen weiß, welche meine Größe ist, warum gibt es dann keinen Dreierpack in der gleichen Größe anstatt Fünf Stück zu kaufen von denen ich Vier nicht gebrauchen kann?
Bei dem Preis ist das aber sicherlich Jammern auf hohem Niveau. Bei Comply Foams ist das schon etwas anderes.
Dann wählst du die Option 5 Stück in deiner Größe, so verstehe ich zumindest den Hinweis im Artikel.
schön, wenn du deine Größe kennst. Soll auch Leute geben, die das nciht wissen, weil sie noch nie Airpods hatten.
Hab mir z.B. u.a. deshalb die normalen airpods gekauft, weil ich einfach mal gehofft hab, dass die genauso geformt sind wie die earpods und mir dann passen. Ist anscheinend tatsächlich auch so.
Andernfalls muss man das im Geschäft vertesten – falls das bei Hygiene-Produkten überhaupt möglich ist.
Bei Apple kannst du alles testen. Musst halt nur danach fragen. Die Test-AirPods werden nach jeder Nutzung gereinigt.
Wollte die Pros vor dem Kauf auch testen. War überhaupt kein Problem. Musste nur ein paar Minuten warten, da diese noch gereinigt wurden.
kurze Frage – etwas OT:
Mein Airpod-4 (ANC) Case gibt ab und zu mal Töne von sich – speziell wenn ich es anfasse / bewege.
Was möchte es mir damit sagen?
Hauptsächlich passiert das morgens – über Nacht stelle ich das handy in den Flugmodus.
Möchte das Ladecase mir dann lediglich mitteilen, dass es keine Verbindung zum Handy mehr hat?
Ich habe auch in letzter Zeit seltsame Geräusche von den Airpods 4.., konnte mir das aber auch nicht erklären
bei mir ist es tatsächlich nur das case.
In manchen Quellen steht, dass die AP sich damit angeblich kalibrieren, in anderen Quellen steht, dass es ggf. daran liegt, dass sich das case meldet, weil es keine Verbindung hat, um z.B. auszuschließen, dass es einem als Tracker untergeschoben wurde (ähnlich wie airtags).
Aber ob oder was genau davon nun stimmt, weß ich nicht.
Uih. Ich dachte schon das sind nur eingebildete Phantomgeräusche.
Ich schalte mein iPhone nachts nicht in den Flugmodus, sondern nur automatisiert in den Schlaf-Fokus. Zwischen 6-8 Uhr gibt mein Ladecase von den AirPods 4 (ANC) so 2-3x pro Werktagwoche ein Pling von sich wie beim erstmalig koppeln.
Das Lesen vom gesamten Artikel hilft dir:
„Dafür gibt es entweder fünf Größen in einem Set oder mehrere Paare einer Größe“
Sei froh, wenn du deine Größe aus einem vorherigen Kauf bereits kennst. Für all diejenigen, die diese Aufsätze noch nicht haben, ist das Set mit 5 unterschiedlichen Größen die einzige Möglichkeit, die passenden auszutesten.
Solltest du deine Größe von den Originalen von Apple kennen, verlasse dich aber nicht darauf, dass die Größen übereinstimmen. Bei den Ersatzstöpseln für die AirPods Pro 2 weicht laut einigen Rezensenten die Größe von Apples Original ab. Das muss hier zwar nicht zutreffen, aber möglicherweise gibt es noch nicht genügend Bewertungen für diese Version.
Das sollte als Antwort direkt an Mirko Lukas gerichtet sein.
Leider nicht mehr bei Amazon verfügbar. Unter https://amzn.eu/d/3xFOMnu gibt’s die in schwarz. Merkwürdigerweise werden sie in der Artikelbeschreibung mit „weiß“ angegeben.
Diese scheinen aus einem dickeren Schwamm zu bestehen .
Kann ich so auch bestätigen. Ich benutze diese nun schon länger und für mich sind sie auch viel angenehmer, ohne Nachteile zu haben.
Funktioniert
Hat schon jemand geschrieben, dass sie gerade nicht verfügbar sind?
Ich habe mit diesen hier gleich gute Erfahrungen gemacht: https://www.amazon.de/dp/B0FY67PCRX
Die Neuen sind einfach genial, alles wie beschrieben, vorher haben meine Ohren die Original Aufsätze regelrecht abgestoßen, ständig waren die AirPods locker, jetzt passt es und ist auch wesentlich angenehmer vom Tragegefühl.