AirPods Pro 3: Weichere Ersatzaufsätze verbessern den Sitz spürbar

Die AirPods Pro 3 begleiten uns nun seit einigen Monaten im Alltag. Nachdem wir bereits über die festeren Originalaufsätze und erste Alternativen von Drittanbietern berichtet haben, konnten wir die Ersatz-Tips von SeltureOne in den vergangenen Tagem selbst nutzen.

Die AirPods Pro 3: Die festeren Tips sorgen für Kritik

Kaum vom Original zu unterscheiden

Optisch lassen sich die Silikonaufsätze des Zubehöranbieters kaum von den originalen Ohrstöpseln von Apple unterscheiden. Sowohl Form als auch Oberfläche wirken nahezu identisch. Selbst bei genauem Hinsehen fällt lediglich auf, dass der Weißton minimal dunkler ausfällt. Auch beim Anbringen gibt es keinen Unterschied. Die Aufsätze lassen sich wie gewohnt aufklicken und sitzen sicher am Ohrhörer.

Fünf unterschiedliche Größen werden im Set geliefert

Haptisch vermitteln die Ersatz-Tips zwischen den Fingern ein vertrautes Gefühl. Verarbeitung und Passform entsprechen dem, was Nutzer von den bisherigen Generationen kennen. Erst beim Tragen zeigt sich der eigentliche Unterschied.

Mehr Komfort ohne erkennbare Nachteile

Im Ohr fühlen sich die Drittanbieter-Aufsätze weicher an als die serienmäßigen Tips der AirPods Pro 3. Der Verschluss im Gehörgang ist weniger straff und erinnert stärker an den Sitz der AirPods Pro 2. Gerade Nutzer, die die neuen Originalaufsätze als zu fest empfinden, dürften hiervon profitieren.

Keine Probleme bei der Abdichtung

Negative Effekte konnten wir bislang nicht feststellen. Es kam weder zu Rückkopplungen noch zu Einschränkungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung. Auch der von den AirPods angebotene Test zur akustischen Abdichtung meldet weiterhin einen guten Sitz. Im Alltag, etwa beim Lachen oder im Liegen, bleiben die Ohrhörer jetzt stabiler im Ohr und lockern sich nicht mehr.

Wir haben uns bewusst für das Set mit mehreren Größen entschieden und wechseln aktuell noch zwischen der kleinen und mittleren Variante. Diese Auswahl halten wir auch für andere Nutzer sinnvoll, da sich so der individuell beste Sitz finden lässt.

Optisch nicht voneinander zu unterscheiden

Preislich liegen die Ersatzaufsätze bei rund zehn Euro. Dafür gibt es entweder fünf Größen in einem Set oder mehrere Paare einer Größe. Im Vergleich zu Apples Ersatzangebot fällt der Lieferumfang damit großzügiger aus. Das beiliegende Reinigungswerkzeug ist aus unserer Sicht verzichtbar, ändert aber nichts am insgesamt positiven Eindruck.