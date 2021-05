„Darf ich das?“ App informiert über lokale Corona-Regelungen

Mit kontinuierlichen Öffnungsschritten, einer an Fahrt zunehmenden Impfkampagne und der gemächlichen Rückkehr zur Normalität, dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten noch häufiger die Frage stellen, welche Handlungen am aktuellen Aufenthaltsort momentan eigentlich wieder erlaubt und welche noch bzw. nach wie vor untersagt sind.

Lokale Antworten auf Alltagsfragen

Wie viele Freunde können getroffen werden? Ist die sportliche Betätigung unter freiem Himmel wieder zugelassen? Kann der Friseur-Abstecher spontan geplant werden, oder werden Termin uns negatives Testergebnis benötigt?

Fragen, auf die euch die „Darf ich das?“-App die passenden Antworten geben möchte. Den Download selbst haben wir zu seinem Debüt im Herbst des vergangenen Jahres kurz vorgestellt, jetzt, zur bevorstehenden Reisezeit, lohnt sich die erneute Erwähnung des in den zurückliegenden Monaten verlässlich weiterentwickelten Helfers.

Dieser wird seit Februar in Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung weiterentwickelt und liegt seit wenigen Tagen in Version 1.3.3 vor.

Favorisierte Orte und Themen

Nach wie vor konzentriert sich „Darf ich das?“ auf regionale Unterscheide geltender Corona-Einschränkungen und informiert euch, was am aktuellen Aufenthaltsort gilt und worauf bei der Ankunft am (innerdeutschen) Reiseziel geachtet werden muss. Die App greift dabei nicht nur auf von Bund und RKI bereitgestellte Daten zu, sondern setzt inzwischen auch auf redaktionelle Mitarbeiter, die Sonderfälle berücksichtigen und die in der App angebotenen Themenbereiche mit aktuellen Hinweisen bestücken.

So bietet die „Darf ich das?“-App Themen wie „Einzelhandel“, „Freibäder“ „Kinos“, „Museen“ und „Schulen“ an, denen je nach persönlichem Bedarf detailliert gefolgt werden kann.

Seit kurzem zeigt die „Darf ich das?“-App zudem die aktuellen Inzidenzwerte des RKI an, die mit Blick auf die Bundesnotbremse deutlich an Gewicht gewonnen haben.