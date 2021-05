iOS 15: Erste Funktions-Gerüchte beeindrucken nicht

Die Auftakt-Veranstaltung der diesjährigen WWDC Entwickler-Konferenz ist keine zwei Wochen mehr entfernt. Bereits in 12 Tagen, am 7. Juni, wird Apple im Rahmen der Video-Keynote einen ersten Blick auf den Funktionsumfang der neuen Betriebssysteme gewähren und dann erstmals vorstellen, was wir mit iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8 erwarten dürfen.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:

◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen

— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021