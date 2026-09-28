d-you: Diese Partner bereiten sich auf den Start im Januar vor

Vier Monate vor dem Start der deutschen EUDI-Wallet laufen die Vorbereitungen bei Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen auf Hochtouren. Rund 80 Partner des sogenannten Memorandum of Understanding, kurz MoU (PDF-Download), kamen in der vergangenen Woche zusammen, um offene Aufgaben zu sortieren und die nächsten Schritte bis zum Start abzustimmen.

Dr. Karsten Wildberger Bundesdigitalminister | Bilder: BMDS

Die deutsche Wallet soll unter dem Namen d-you am 2. Januar 2027 starten. Nutzer sollen sich damit digital ausweisen und Nachweise auf dem Smartphone verwalten können. Zum geplanten Funktionsumfang gehören unter anderem Identitätsprüfungen und Altersnachweise. Weitere Dokumente sollen später folgen.

Unternehmen sollen „Wallet ready“ werden

Bei dem Treffen ging es weniger um neue Funktionen als um die praktische Vorbereitung. Auf der Agenda standen technische Spezifikationen, die Sandbox für Tests, die Rolle der Launch-Partner sowie Kommunikationsstrategie und Gestaltung von d-you. Zudem sollen Abhängigkeiten und Zeitpläne geklärt und verbleibende Arbeiten priorisiert werden.

Das zugrunde liegende MoU ist eine Absichtserklärung zwischen dem Bundesdigitalministerium, Bitkom und beteiligten Organisationen. Die Unternehmen verpflichten sich darin nicht zu bestimmten Produkten, sollen ihre Prozesse aber auf die Wallet vorbereiten, Rückmeldungen zu den technischen Vorgaben geben und angepasste Funktionen möglichst schon zum Start bereitstellen.

Nach Angaben aus dem Umfeld des Projekts bringen inzwischen mehr als 120 Unternehmen Praxisfeedback ein. Bitkom und das Bundesministerium wollen den Kreis der Beteiligten weiter vergrößern. Entscheidend ist aus ihrer Sicht, dass zum Start nicht nur die App verfügbar ist, sondern auch genügend Dienste damit tatsächlich etwas anfangen können.

Altersnachweis und digitale Dokumente

Das zeigt zugleich, wie stark der Erfolg von d-you von der Gegenseite abhängt. Eine digitale Identität hilft wenig, wenn Händler, Behörden und Dienstleister die entsprechenden Nachweise noch nicht verarbeiten können. Bereits im Sommer hatte sich abgezeichnet, dass Deutschland auch den digitalen Altersnachweis direkt über die EUDI-Wallet abwickeln will.

Die Partner sollen deshalb noch vor dem Start prüfen, wie weit Identifikation, Altersverifikation sowie Ausstellung und Vorlage digitaler Nachweise praktisch vorbereitet sind. Bitkom beschreibt diese Bestandsaufnahme als Grundlage für die weitere Einführung und Kommunikation. Parallel wächst der geplante Einsatzbereich weiter. So sollen künftig auch europäische Sozialversicherungsnachweise in die EUDI-Wallet einziehen.