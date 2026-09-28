Orico PixCharge: Powerbank mit programmierbarer Pixelanzeige

Orico erweitert sein Zubehörangebot um eine Powerbank, die ihren vergleichsweise kleinen Energiespeicher mit einer auffälligen Zusatzfunktion kombiniert. Die neue PixCharge verfügt über ein quadratisches LED-Display mit 256 einzeln angesteuerten Bildpunkten. Über die zugehörige App lassen sich darauf Pixelgrafiken, Lauftexte und Animationen darstellen.

Die Anzeige besteht aus einem Raster mit 16 × 16 LEDs und wird per Bluetooth angesprochen. Damit bleibt das Display unabhängig von der eigentlichen Ladefunktion und dient vor allem der Personalisierung. Angeboten wird die PixCharge in Schwarz, Weiß, Blau und Lila. Das Gehäuse misst 77 × 71 × 23 Millimeter und bringt 132 Gramm auf die Waage.

5.000 mAh und integriertes USB-C-Kabel

Beim Akku bleibt Orico bei einer Kapazität von 5.000 mAh. Die Herstellerangaben nennen 19,25 Wh beziehungsweise eine Nennkapazität von 2.800 mAh bei 5 Volt und 3 Ampere. Ein vollständiger Ersatz für größere Powerbanks ist das kompakte Modell damit nicht, sondern eher als Reserve für unterwegs gedacht.

Zum Laden ist ein USB-C-Kabel als Handschlaufe mit dem Gehäuse befestigt. Der USB-C-Anschluss akzeptiert maximal 15 Watt und gibt ebenfalls bis zu 15 Watt aus. Mit einer Leistung von bis zu 22,5 Watt war die im Frühjahr vorgestellte Orico-Powerbank für iPhone und Apple Watch hier schneller unterwegs. Das damalige Modell setzte ebenfalls auf 5.000 mAh, integrierte dafür aber mehrere Ladeoptionen einschließlich einer Ladefläche für die Apple Watch.

Pixelkunst statt zusätzlicher Anschlüsse

Bei der PixCharge verschiebt Orico die Prioritäten. Statt möglichst vieler Anschlüsse soll das LED-Feld für den Wiedererkennungswert sorgen. Die Gestaltung erfolgt per App und Bluetooth, wobei neben eigenen Pixelmotiven auch bewegte Inhalte und durchlaufende Texte vorgesehen sind.

Orico nennt zudem eine NTC-Temperaturüberwachung und einen Schutzchip, der unter anderem gegen Kurzschluss, Überladung und Überspannung absichern soll.

Bei Amazon wird die PixCharge mit einem 20-Prozent-Coupon aktuell für 28,79 angeboten. Bezahlt wird hier nicht nur für zusätzliche Energie in der Tasche, sondern auch für die 256 leuchtenden Pixel auf der Vorderseite.



