„d-you“: Deutschlands digitaler Personalausweis bekommt einen Namen

Deutschlands staatliche EUDI-Wallet hat jetzt einen Namen. Die Anwendung wird als „d-you“ an den Start gehen und soll ab dem 2. Januar 2027 für Smartphones verfügbar sein. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat heute Namen, Logo und erste Partner der digitalen Brieftasche vorgestellt. Das „d“ soll dabei gleichermaßen für „digital“ und Deutschland stehen, während „you“ den Nutzer in den Mittelpunkt rückt.

Optisch setzt die App auf Grün- und Blautöne, ergänzt um einen schmalen schwarz-rot-goldenen Streifen. Hinter dem neuen Namen steckt die deutsche Umsetzung der europäischen EUDI-Wallet. Diese soll es Bürgern ermöglichen, sich künftig online und vor Ort mit dem Smartphone auszuweisen und digitale Nachweise sicher mit Behörden und Unternehmen zu teilen.

„Personalausweis-Zwilling“ auf dem Smartphone

Zum Start soll sich unter anderem ein digitales Gegenstück des Personalausweises auf dem Smartphone hinterlegen lassen. Die offizielle Projektseite beschreibt die Wallet als digitale Brieftasche, in der Identitäten und Nachweise auf dem Gerät gespeichert werden. Nutzer sollen dabei gezielt festlegen können, welche Angaben sie weitergeben.

So soll beispielsweise bei einer Altersprüfung lediglich bestätigt werden können, dass eine Person volljährig ist, ohne gleichzeitig das genaue Geburtsdatum offenzulegen. Auch Bankkontoeröffnungen und rechtsverbindliche Vertragsabschlüsse gehören zu den für den Start vorgesehenen Anwendungsfällen.

Später sollen weitere Dokumente wie Führerschein, Krankenkassenkarte, Hochschulnachweise oder Mitarbeiterausweise hinzukommen. Bereits im Sommer zeichnete sich zudem ab, dass Deutschland die EUDI-Wallet für digitale Altersnachweise einsetzen will.

Rund 40 Partner zum Start

Nach Angaben des Digitalministeriums sollen am 2. Januar bereits rund 40 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen entsprechende Anwendungen unterstützen. Darunter:

Bundesagentur für Arbeit

Bundesdruckerei

Bundessteuerberaterkammer

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.

DATEV eG

Deutsche Post AG

Deutsche Rentenversicherung Bund

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

EON

FU Berlin

Hochschule Zittau/Görlitz

HTW Dresden

KfW

Land Baden-Württemberg

Landkreis Harz

Land Niedersachsen

Rossmann

Stadt Aachen

Stadt Dresden

Stadt Heidelberg

Technische Universität München

Universität Duisburg-Essen

Vodafone

Die Nutzung von „d-you“ bleibt freiwillig. Deutschland hatte die Entwicklung seiner staatlichen Wallet bereits vor längerer Zeit gestartet und Anfang dieses Jahres eine Testumgebung für Anbieter und Behörden freigeschaltet. Mit Namen, Design und einem festen Startdatum nimmt das bislang eher technisch wirkende EUDI-Projekt nun erstmals die Form einer konkreten Verbraucher-App an.