Start am 2. Januar
„d-you“: Deutschlands digitaler Personalausweis bekommt einen Namen
Deutschlands staatliche EUDI-Wallet hat jetzt einen Namen. Die Anwendung wird als „d-you“ an den Start gehen und soll ab dem 2. Januar 2027 für Smartphones verfügbar sein. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat heute Namen, Logo und erste Partner der digitalen Brieftasche vorgestellt. Das „d“ soll dabei gleichermaßen für „digital“ und Deutschland stehen, während „you“ den Nutzer in den Mittelpunkt rückt.
Optisch setzt die App auf Grün- und Blautöne, ergänzt um einen schmalen schwarz-rot-goldenen Streifen. Hinter dem neuen Namen steckt die deutsche Umsetzung der europäischen EUDI-Wallet. Diese soll es Bürgern ermöglichen, sich künftig online und vor Ort mit dem Smartphone auszuweisen und digitale Nachweise sicher mit Behörden und Unternehmen zu teilen.
„Personalausweis-Zwilling“ auf dem Smartphone
Zum Start soll sich unter anderem ein digitales Gegenstück des Personalausweises auf dem Smartphone hinterlegen lassen. Die offizielle Projektseite beschreibt die Wallet als digitale Brieftasche, in der Identitäten und Nachweise auf dem Gerät gespeichert werden. Nutzer sollen dabei gezielt festlegen können, welche Angaben sie weitergeben.
So soll beispielsweise bei einer Altersprüfung lediglich bestätigt werden können, dass eine Person volljährig ist, ohne gleichzeitig das genaue Geburtsdatum offenzulegen. Auch Bankkontoeröffnungen und rechtsverbindliche Vertragsabschlüsse gehören zu den für den Start vorgesehenen Anwendungsfällen.
Später sollen weitere Dokumente wie Führerschein, Krankenkassenkarte, Hochschulnachweise oder Mitarbeiterausweise hinzukommen. Bereits im Sommer zeichnete sich zudem ab, dass Deutschland die EUDI-Wallet für digitale Altersnachweise einsetzen will.
Rund 40 Partner zum Start
Nach Angaben des Digitalministeriums sollen am 2. Januar bereits rund 40 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen entsprechende Anwendungen unterstützen. Darunter:
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesdruckerei
- Bundessteuerberaterkammer
- Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.
- DATEV eG
- Deutsche Post AG
- Deutsche Rentenversicherung Bund
- Deutscher Sparkassen- und Giroverband
- EON
- FU Berlin
- Hochschule Zittau/Görlitz
- HTW Dresden
- KfW
- Land Baden-Württemberg
- Landkreis Harz
- Land Niedersachsen
- Rossmann
- Stadt Aachen
- Stadt Dresden
- Stadt Heidelberg
- Technische Universität München
- Universität Duisburg-Essen
- Vodafone
Die Nutzung von „d-you“ bleibt freiwillig. Deutschland hatte die Entwicklung seiner staatlichen Wallet bereits vor längerer Zeit gestartet und Anfang dieses Jahres eine Testumgebung für Anbieter und Behörden freigeschaltet. Mit Namen, Design und einem festen Startdatum nimmt das bislang eher technisch wirkende EUDI-Projekt nun erstmals die Form einer konkreten Verbraucher-App an.
Ein englischer Name, der wie eine Beleidigung klingt? Hervorragende Idee! /s
F-you xDD
So hab ich’s vorher noch nicht gesehen, aber danke, das ist genial xD
Mich erinnert es an die Automarke Daewoo
Deutschlands digitaler Ausweis und dann auf Englisch… Das ist so dermaßen peinlich.
The Länd freut das
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Ja hätten wir ihn d-du, oder d-sie, oder, damit sich keiner auf den Schlipps getreten fühlt d-er-sie-es–divers nennen sollen? Da finde ich d-you besser. Deutsch ist halt in dem Fall durchaus etwas sperrig.
Es drängt wieder teutsch zu sein
Ja, die Welt dreht sich leider wieder rückwärts, traurig. F-You.
d-ens nicht vergessen :-D
Das heißt, dann kann ich den Ausweis zu Hause lassen?
Du kannst den Ausweis sowieso immer zu Hause lassen. Solltest du auch tun
Wenn man zu viel Freizeit hat, vielleicht.
Denn im Zweifel kann die Polizei einen dann so lange festhalten, bis die Identität geklärt ist. Was ohne Ausweisdokument durchaus auch mal mehrere Stunden auf der Wache bedeuten kann.
Theoretisch schon bis alle mitmachen lieber noch mitnehmen.
Mach ich schon seit Jahren.
Naja, Hauptsache, der Name ist schon mal klar, dann kann ja technisch nichts mehr schiefgehen. :-o
D-Du ging nicht?
Das hätte noch dümmer geklungen.
D-ich wäre Eigenich die Wahl gewesen, da hätte man auch
gleich einen Werbespruch draus machen könne.
> Der neue D-ich auch was für Dich <
Warum so einen dummen Namen? Auf cool machen wollen, aber es voll vergeigen.
Wahrscheinlich hat man da wieder etliche Millionen für ne Werbeagentur ausgegeben, um auf diesen Namen zu kommen anstatt einfach „Digitaler Personalausweis“ zu nehmen.
DiPerSoWei :)
Das war auch mein erster Gedanke!!!
Es ist ja nicht nur für den Perso, so gesehen wäre dein Vorschlag unpassend und irreführend.
Macht heute alles ki.
Für tragbare Datenfernübertragungsgerätschaften vorgesehene Anwendung zur Vorhaltung eines digitalen Abbildes persönlicher Ausweisdokunente
„d-you“ für einen deutschen Personalausweis? Was soll dieses Denglisch? Einfach „Perso“ oder „Der digitale Personalausweis (DdP).
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Da kommt nicht nur der Perso rein.
Wie viele Millionen an Berater und PR-Agenturen geflossen sind für diese bahnbrechende Benennung… warum heißt es nicht D-ID oder EU-ID? Dieses d-you hat null Aussagekraft.
Hoffentlich hat der Digitalminister nicht an der Entwicklung gespart.
Wir wollen keine Hiobsbotschaften, dass es geknackt wurde und dem Missbrauch Tür und Tor offen standen
Wenn dann wenigstens das D groß geschrieben würde…
:-)))
Endlich!
Damit jemand mal was positives sagt: Ich finde den Namen recht cool.
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8 der ersten 10 Kommentare nur Gemeckere! Stark!!!
Du meckerst ja selber (wieder mal)…
Such dir ein anderes Hobby, Tom. Und ich habe nicht gemeckert, ich habe festgestellt. Das ist ein (dir unbekannter) Unterschied!
Kritik, welche schlich und hier auch zutreffend ist, ist doch sinnvoll und erlaubt.
Hast du die Kommentare gelesen? Sachlich war da wenig!
Ich zitiere: „dumm“, „peinlich“, „Idioten“
Das nennst du sachlich?
Naja, es wird hier einfach nur die EU-ID in nationales Recht umgesetzt – mit einem total bescheuerten Namen.
Mag den Namen und das Design nicht. Entweder man passt sich dem jeweiligen Betriebsystem an (nutzt für iOS also Liquid Glass), oder bastelt was schickes. Aber wenn ich das Hamburger Menü da oben wieder sehe…
Weiß einer wer die App programmiert? Ich hoffe nicht die Deppen, die die ePA basteln.
Auch mein Gedanke.
g-you
Wenn es auf Englisch sein muss…
Wie genau steht g für digital?
Jeder regt sich hier über den Namen auf, anstatt mal zu honorieren, dass es beim Thema Digitalisierung auch mal positive Nachrichten gibt. Und wer die App in Richtung Personalausweis nennen möchte, hat die App nicht verstanden. Passt jedoch auch zu den Kommentaren.
Genau, nur stänkern aber selbst nicht gebacken kriegen.
Ich dachte mir: wenn man sich über den Namen aufregen kann dann ist doch schon relativ viel richtig!
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Isch desch jetzt Denglish?
Aber sowas von!
Faszinierend wie man sich hier vermeintlich über einen Namen aufregt.
Der wirkliche Aufreger ist die Föderalistische Struktur: Land NRW nicht dabei, aber Stadt Aachen?
Warum nicht alle Bundesländer?
Warum nicht alle Städte und Kommunen?
Nur ein Beispiel wo wirklich all unser Geld liegen gelassen wird … Stadt und Kommune, Land, Bund … einmalig in Europa und bis heute wird sich dahinter versteckt, dass das Teil unserer Geschichte ist. Unglaublich.
Weil das eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema voraussetzen würde.
Zu mehr als über Oberflächlichkeiten zu mosern, ist die Mehrheit im Internet leider nicht mehr fähig.
Ich würde mal davon ausgehen dass bis App-Start da noch weitere öffentliche und private Institutionen folgen werden.
Bei dem Namen bin ich auch nicht dabei. Klar denken sich andere das auch so. Selbst ganze Bundesländer.
Bin ich anders, weil mir der Name völlig egal ist und ich mich einfach nur freue, weil ich künftig nur mit dem Handy in der Tasche das Haus verlassen kann und trotzdem alle wichtigen Dokumente (in akzeptierter Form) dabei habe?
Nee, geht mir exakt genauso.
Wie sich manche hier über so etwas oberflächliches wie den Namen echauffieren, das zeigt doch wo unsere Gesellschaft angekommen ist.
Die Apple Wallet wird ganz sicher nicht unterstützt oder? Wäre ja zu praktisch
Ich dachte die I-kfz App wurde für perso, Führerschein, kfz Schein initiiert? Also was jetzt …. I-kfz oder d-you ?
Haben wir in AT schon lang und funktioniert gut. Brauch meinen Ausweis nur außerhalb Österreichs, da dieser solang die EU noch nicht dabei ist außerhalb nicht anerkannt wird.
Im anderen Ländern heißt sowas einfach eID oder so. Das wäre wohl zu einfach gewesen.
„Didi, you make me crazy und auch ziemlich heiß auf you“ ;-)
Wieso nicht einfach zb die ios board mittel nutzen? Woanders geht das doch auch..
ELSTER soll auch bald entsprechend in f-you umbenannt werden :-)
:);):)
Klingt in der Aussprache irgendwie nach Daewoo…
War auch mein Gedanke, kennen aber nicht mehr so viele
Die fahren ja jetzt auch Chevrolet und nicht Daewooooooo :)
Mir gefällt der Name!
Mal ehrlich jetzt: sitzen das nur Vollidioten die so etwas entscheiden? Was ist das denn für ein Name? Das kann man einfach nicht freundlicher ausdrücken.
Klingt wie eine Automarke hahaha Daewoo
Ich werde das nicht nutzen. Entweder Apple Wallet oder eben gar nicht. Für mich durch und durch eine Nullnummer.
Muss man sich immer mehr von den Amis abhängig machen? Zeigt Trumps Protektionismus nicht, wohin die Reise geht?
Wenn der Datenschutz die Qualität der Berliner Behörden hat… Nie!
Nur, damit ich das richtig einordnen kann: der Führerschein sollte zunächst jetzt mit der i-Kfz App kommen. Wird er jetzt vom Personalausweis überholt und in der alten App gar nicht mehr bereitgestellt? Weil er hier in den Beitrag als später kommend aufgelistet wurde?
Das soll am Ende alles in den EU-Wallet kommen, zusammen mit u.a. dem digitalen Euro.
Diese ganzen Einzel-Apps sind nur für die Übergangszeit gedacht.
Beim Name fällt mir spontan das Zitat von Rocket aus Guardians of the Galaxie Vol2 ein
„Das tut mir echt leid. Ich stelle mir nur gerade vor, wie du morgens aufwachst und in den Spiegel siehst und in aller Ernsthaftigkeit zu dir sagst: Weißt du, was ein echt oberkrasser Name wäre? Taserface! Ich krieg das Bild nicht mehr aus meinem Kopf. Was wäre denn die zweite Wahl gewesen? Sackgesicht!“
Ich hoffe ich hab richtig zitiert?
Der Name ist eher unglücklich, aber vielleicht spricht es die junge Generation an. Hauptsache es funktioniert und macht nicht gleich beim Start schlapp. Ich schaue wie es angekommen wird und versuche es zu nutzen.
Tschüß deutsche Sprache
Wie unterwürfig – die zentrale Ausweis App und dann ein englischsprachiger Name…
Der öffentliche Rundfunk war mit ‚ARD Sounds‘ als neuen Namen auch nicht besser.
Deutsche Sprache – schwere Sprache – deshalb muss es wohl Englisch sein – nicht ganz so peinlich wie the länd . Wer sich sowas ausdenkt, dem gehört falls vorhanden der Status „Beamter“ entzogen und sofort entlassen. Die App einfach zu nennen nach dem was sie macht, wäre wohl zu einfach gewesen?
N-Land
N-Land, das N steht für NEW