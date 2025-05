Curve Pay: Der nächste Apple-Pay-Konkurrent startet in Europa

Mit der Einführung von Curve Pay auf dem iPhone steht Nutzerinnen und Nutzern in der Europäischen Union nach PayPal nun eine weitere, echte Alternative zu Apple Pay zur Verfügung.

Die App des britischen Anbieters Curve nutzt dabei den seit Kurzem freigegebenen NFC-Zugang auf Apple-Geräten, um kontaktloses Bezahlen auch außerhalb des Apple-Ökosystems zu ermöglichen. Hintergrund ist eine wettbewerbsrechtliche Entscheidung der EU-Kommission, die Apple zur Öffnung der NFC-Schnittstelle verpflichtet hat.

Curve positioniert sich als digitale Geldbörse mit erweiterten Funktionen. Im Gegensatz zu klassischen Zahlungsdiensten überträgt Curve Pay nicht einfach die Daten einer hinterlegten Kreditkarte, sondern agiert als eigenständige Zahlungsinstanz.

So lassen sich Zahlungen etwa nachträglich einer anderen Karte zuweisen oder aufteilen. Auch das Verknüpfen mit Diensten wie PayPal ist möglich. Nutzer erhalten darüber hinaus Einsicht in Echtzeitauswertungen ihres Ausgabeverhaltens und können von automatisierten Cashback-Programmen profitieren.

Funktionen über das Bezahlen hinaus

Curve Pay unterscheidet sich von herkömmlichen Wallet-Apps vor allem durch seine sogenannte „Staged Wallet“-Architektur. Diese erlaubt es, direkt in den Zahlungsprozess einzugreifen – und nicht nur eine Karte virtuell durchzureichen. iOS-Nutzer können so in einer zentralen App verschiedene Zahlungsquellen verwalten und erhalten zugleich erweiterte Kontrolle über ihre Transaktionen.

Bereits auf Android verfügbar, ist Curve Pay nun auch für Apple-Geräte. Nach Unternehmensangaben nutzen über sechs Millionen Menschen den Dienst. Mit dem Start auf iOS verspricht Curve nun ein durchgängiges Nutzungserlebnis auf allen großen Mobilplattformen.

Volksbanken und Paypal haben vorgelegt

PayPal hat vor wenigen Tagen hat mit dem schrittweisen Rollout seiner neuen NFC-Zahlfunktion für iPhone-Nutzer begonnen und griff damit als ersten Drittanbieter auf die von Apple freigegebene NFC-Schnittstelle zu. Der Dienst funktioniert ohne physische Karte an allen Terminals mit Mastercard-Unterstützung.

Auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken nutzen den neu geschaffenen NFC-Zugriff auf dem iPhone, um ab September eine eigene girocard-Zahlfunktion über die hauseigene Banking-App anzubieten – ohne Apple Pay.