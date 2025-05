Digg: Neustart mit Apollo-Entwickler Christian Selig

Die Nachrichtenplattform Digg will in Kürze mit einem gänzlich neuen Angebot ins Web starten, dass dem Community-Portal reddit.com Konkurrenz machen soll und holt sich dafür prominente Unterstützung.

Apollo: Der reddit.com-Client wurde inzwischen eingestellt.

Der iOS-Entwickler Christian Selig, bekannt durch die Reddit-App Apollo, stößt als Berater zum Team. Selig war im Sommer 2023 in den Fokus einer öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung geraten, als Reddit eine neue Preisstruktur einführte, die Drittanbieter-Apps wie Apollo wirtschaftlich unter Druck setzte.

Selig hatte damals öffentlich gemacht, dass der Weiterbetrieb seiner App jährlich rund 20 Millionen US-Dollar gekostet hätte. Mit seinem Know-how soll Selig nun helfen, die mobile Ausrichtung von Digg zu koordinieren und neue Ansätze für die Entwickler-Community zu schaffen.

Frühere Konkurrenten ziehen an einem Strang

An der Neuausrichtung von Digg wirken auch Kevin Rose, Mitgründer der Plattform, und Alexis Ohanian, Mitgründer von Reddit, mit. Beide waren in der Vergangenheit in verschiedenen Rollen mit der Entwicklung großer Internetdienste befasst und galten zeitweise als Wettbewerber. Zusammen mit mit CEO Justin Mezzell soll Digg wieder als nutzerfreundliche Plattform etabliert werden, auf der die Community im Mittelpunkt stehen.

Digg.com: In den 2010er-Jahren ein beliebtes Onlineportal

Ein erster Schritt in diese Richtung war die Einführung der sogenannten „Groundbreakers“-Community im Frühjahr 2025. Für einen symbolischen Beitrag von fünf US-Dollar konnten sich Interessierte dort frühzeitig registrieren und aktiv Einfluss auf die Weiterentwicklung der Plattform nehmen. Die Einnahmen flossen an gemeinnützige Organisationen.

Rückkehr zu alten Internetidealen

Mit dem Neuzugang von Christian Selig setzt Digg auf Entwickler, die sich in der Vergangenheit für eine offene und transparente Plattformkultur stark gemacht haben. Die Rolle der Community soll in Zukunft stärker berücksichtigt werden, auch als Reaktion auf Entwicklungen wie bei Reddit, wo freiwilligen Moderatoren zuletzt die Mitspracherechte zusammengestrichen wurden.