Kontaktlos zahlen mit PayPal: NFC-Funktion erreicht erste Nutzer

PayPal startet den Rollout seiner neuen Funktion für kontaktloses Bezahlen über die eigene App. Wie aus ifun.de vorliegenden Nutzerberichten hervorgeht, wird die Funktion inzwischen vereinzelt freigeschaltet – offiziell war der Start erst für den Sommer angekündigt.

Kooperation mit Mastercard als Basis

Das neue Bezahlverfahren soll an allen Terminals funktionieren, die Mastercard-Zahlungen unterstützen. PayPal greift dafür auf das Prinzip „Tap to Pay“ zurück. Nutzer müssen lediglich ihr Smartphone in die Nähe eines Bezahlterminals halten – ganz ohne zusätzliche Hardware oder klassische Bankkarten. Allerdings funktioniert die Lösung derzeit nur mit dem iPhone, eine Unterstützung für die Apple Watch ist nach Angaben erster Anwender bislang nicht vorgesehen.

App-Funktionen und geplante Erweiterungen

Mit der Einführung des Dienstes erweitert PayPal zugleich die eigene App. Neu ist unter anderem eine Funktion zur Verwaltung sämtlicher Einkäufe – sowohl online als auch im stationären Handel. Außerdem kündigte das Unternehmen eine Finanzierungsoption an, bei der sich Einkäufe im Geschäft über die App in Raten aufteilen lassen sollen. Diese „Ratenzahlung To Go“ könne laut PayPal direkt bei der Zahlung beantragt werden und solle Laufzeiten zwischen drei und 24 Monaten ermöglichen.

Um die Akzeptanz zu fördern, plant PayPal darüber hinaus Cashback-Angebote bei ausgewählten Partnern. Nutzer sollen nach einem kontaktlosen Einkauf einen Teil des Betrags zurückerstattet bekommen – vorausgesetzt, die Angebote wurden vorher in der App aktiviert. Das neue Feature gilt laut PayPal als bedeutende Erweiterung für den deutschen Markt. Wann die Funktion flächendeckend zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Aktuell erfolgt die Freischaltung offenbar schrittweise.

Mit der Nutzung der von Apple freigegebenen NFC-Schnittstelle betritt PayPal Neuland – es handelt sich um die erste Drittanbieter-App, die seit der Einführung von Apple Pay kontaktlose Zahlungen direkt über das iPhone ermöglicht.