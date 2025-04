Volksbanken: Ab September girocard-Zahlung mit dem iPhone – ohne Apple Pay

Die genossenschaftliche Finanzgruppe, vertreten durch den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), hat in ihren internen Testsystemen erstmals eine girocard-Zahlung auf einem iPhone durchgeführt – ohne Einbindung von Apple Pay. Damit gehen die beteiligten Banken einen Schritt in Richtung einer eigenen mobilen Bezahllösung, die unabhängig vom Apple-System funktioniert.

Der Beweis: Die Volksbanken präsentieren eine erste girocard-Buchung mit dem iPhone

Kundinnen und Kunden der Volksbanken und Raiffeisenbanken sollen ab dem dritten Quartal 2025, also spätestens ab September, direkt über die hauseigene Banking-App mit ihrer girocard bezahlen können – sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten.

Während auf Android-Smartphones bereits seit Längerem eigene Lösungen zur Verfügung stehen, war die direkte girocard-Nutzung auf iPhones bislang nicht möglich. Apple hatte in der Vergangenheit den Zugriff auf den NFC-Chip seiner Geräte stark eingeschränkt, sodass Zahlungen zwingend über Apple Pay durchgeführt werden mussten.

Im vergangenen Juli hatte Apple infolge von Vorgaben der Europäischen Kommission jedoch zusagen müssen, Drittanbietern den kostenlosen Zugriff auf die NFC-Schnittstelle des iPhone zu ermöglichen. Davon machen die Volksbanken nun Gebraucht.

Technische Grundlage: direkter NFC-Zugriff

Für Banken bedeutet dies, dass sie künftig eigene Anwendungen entwickeln können, ohne auf Apple Pay zurückgreifen zu müssen. Die Umsetzung erfordert jedoch eine Zertifizierung durch Apple sowie die technische Anpassung der eigenen Apps.

Der BVR sieht in dieser Entwicklung einen wichtigen Schritt hin zu mehr technischer Eigenständigkeit. Durch die geplante Integration der Funktion in die Banking-App der Volksbanken und Raiffeisenbanken wird sichergestellt, dass Nutzerinnen und Nutzer ihre girocard künftig auch mit dem iPhone kontaktlos einsetzen können – etwa beim Bezahlen an der Supermarktkasse.