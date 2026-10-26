Seit dem Verkaufsstart des iPhone Duo gibt es Berichte über mögliche Probleme mit dem faltbaren Bildschirm des neuen Apple-Smartphones. Mehrere Nutzer berichten über Risse und auffällige Linien auf dem Display. Teilweise seien die Probleme bereits nach wenigen Faltvorgängen aufgetreten.

Die Reparaturspezialisten von iFixit haben das iPhone Duo inzwischen vollständig zerlegt und dabei eine mögliche Ursache für die Display-Schäden ausgemacht.

Den Schilderungen betroffener Nutzer zufolge tritt der Defekt beim Auf- oder Zuklappen des Geräts auf. Teilweise sei dabei ein knackendes Geräusch zu hören gewesen. Anschließend zeigen sich helle Linien, die von der Bildschirmmitte zum Rand und entlang der Falz nach unten verlaufen.

Mögliche Schwachstelle im Scharnier

Die Untersuchung von iFixit deutet darauf hin, dass die Ursache im Bereich des Scharniers liegen könnte. Röntgenaufnahmen und ein 3D-Modell des Faltmechanismus machen deutlich, dass die Schäden im Bereich der Durchführung des Verbindungskabels zwischen den beiden Gerätehälften auftreten. Dort finden sich auch mehrere Bauteile, die den flexiblen Bildschirm beim Falten unterstützen.

iFixit vermutet, dass eine bewegliche Stütze im Scharnier beim Zusammenklappen möglicherweise nicht weit genug zurückweicht und dadurch punktuell zu hoher Druck auf das Display entsteht. Bereits kleine Beschädigungen der elektrischen Verbindungen könnten dazu führen, dass ganze Pixelreihen oder -spalten ausfallen und der von Betroffenen dokumentierte Effekt auftritt.

Staub kann in Scharnier eindringen

iFixit hat das iPhone Duo darüber hinaus einem speziellen Staubtest unterzogen, den die Reparaturexperten bereits bei Falttelefonen anderer Hersteller durchgeführt haben. Dabei wird das Smartphone in einen Beutel mit einem feinen, fluoreszierenden Pulver gelegt und mehrfach auf- und zugeklappt.

Unter UV-Licht zeigte sich anschließend, dass ein Teil der Partikel bis in die beweglichen Teile des Scharniers vorgedrungen war. Die Abdichtungen hielten den Großteil des Pulvers von der Elektronik fern. Allerdings gelangten Partikel bis in die beweglichen Teile des Scharniers und machten sich dort durch knirschende Geräusche bemerkbar.

Beim Einsatz am Strand oder in anderen staubigen Umgebungen ist daher besondere Vorsicht geboten. Eingedrungene Partikel können den Faltmechanismus beeinträchtigen.

Vergleichsweise gute Reparierbarkeit

Bei der Reparierbarkeit schneidet das iPhone Duo dennoch besser ab als alle bislang von iFixit untersuchten faltbaren Smartphones. Die Reparaturexperten vergeben auf Basis ihrer bisherigen Erkenntnisse 5 von 10 möglichen Punkten für die Reparierbarkeit.

Positiv werden insbesondere die vergleichsweise einfach austauschbaren Akkus bewertet, deren Verklebung sich elektrisch lösen lässt. Auch das äußere Display und verschiedene andere Komponenten sind laut iFixit gut zugänglich.

Aufwendig und teuer bleibt dagegen der Austausch des faltbaren Bildschirms. Apple berechnet dafür außerhalb der Garantie 1.149 Euro.