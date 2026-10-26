iFixit auf Ursachensuche
iPhone Duo: Display-Schäden könnten durch das Scharnier entstehen
Seit dem Verkaufsstart des iPhone Duo gibt es Berichte über mögliche Probleme mit dem faltbaren Bildschirm des neuen Apple-Smartphones. Mehrere Nutzer berichten über Risse und auffällige Linien auf dem Display. Teilweise seien die Probleme bereits nach wenigen Faltvorgängen aufgetreten.
Die Reparaturspezialisten von iFixit haben das iPhone Duo inzwischen vollständig zerlegt und dabei eine mögliche Ursache für die Display-Schäden ausgemacht.
Den Schilderungen betroffener Nutzer zufolge tritt der Defekt beim Auf- oder Zuklappen des Geräts auf. Teilweise sei dabei ein knackendes Geräusch zu hören gewesen. Anschließend zeigen sich helle Linien, die von der Bildschirmmitte zum Rand und entlang der Falz nach unten verlaufen.
Mögliche Schwachstelle im Scharnier
Die Untersuchung von iFixit deutet darauf hin, dass die Ursache im Bereich des Scharniers liegen könnte. Röntgenaufnahmen und ein 3D-Modell des Faltmechanismus machen deutlich, dass die Schäden im Bereich der Durchführung des Verbindungskabels zwischen den beiden Gerätehälften auftreten. Dort finden sich auch mehrere Bauteile, die den flexiblen Bildschirm beim Falten unterstützen.
iFixit vermutet, dass eine bewegliche Stütze im Scharnier beim Zusammenklappen möglicherweise nicht weit genug zurückweicht und dadurch punktuell zu hoher Druck auf das Display entsteht. Bereits kleine Beschädigungen der elektrischen Verbindungen könnten dazu führen, dass ganze Pixelreihen oder -spalten ausfallen und der von Betroffenen dokumentierte Effekt auftritt.
Staub kann in Scharnier eindringen
iFixit hat das iPhone Duo darüber hinaus einem speziellen Staubtest unterzogen, den die Reparaturexperten bereits bei Falttelefonen anderer Hersteller durchgeführt haben. Dabei wird das Smartphone in einen Beutel mit einem feinen, fluoreszierenden Pulver gelegt und mehrfach auf- und zugeklappt.
Unter UV-Licht zeigte sich anschließend, dass ein Teil der Partikel bis in die beweglichen Teile des Scharniers vorgedrungen war. Die Abdichtungen hielten den Großteil des Pulvers von der Elektronik fern. Allerdings gelangten Partikel bis in die beweglichen Teile des Scharniers und machten sich dort durch knirschende Geräusche bemerkbar.
Beim Einsatz am Strand oder in anderen staubigen Umgebungen ist daher besondere Vorsicht geboten. Eingedrungene Partikel können den Faltmechanismus beeinträchtigen.
Vergleichsweise gute Reparierbarkeit
Bei der Reparierbarkeit schneidet das iPhone Duo dennoch besser ab als alle bislang von iFixit untersuchten faltbaren Smartphones. Die Reparaturexperten vergeben auf Basis ihrer bisherigen Erkenntnisse 5 von 10 möglichen Punkten für die Reparierbarkeit.
Positiv werden insbesondere die vergleichsweise einfach austauschbaren Akkus bewertet, deren Verklebung sich elektrisch lösen lässt. Auch das äußere Display und verschiedene andere Komponenten sind laut iFixit gut zugänglich.
Aufwendig und teuer bleibt dagegen der Austausch des faltbaren Bildschirms. Apple berechnet dafür außerhalb der Garantie 1.149 Euro.
Tja… erwartbare Kinderkrankheiten… sowas gibts bei Samsung Falt Displays halt viel viel weniger
dann Kauf Dir halt ein Samsung. Ist nicht verboten
Danke an alle Beta-Tester. Ich kaufe mir so ein Gerät erst, wenn es sich über 1-2 Generationen bewiesen hat. (Falls es nicht wie das iPhone Mini wieder eingestellt wird.)
Wie kommst du darauf dass es da weniger sind? Hast du von beiden Seiten Zahlen?
Das Display ist doch von Samsung.
Liegt es laut dem Artikel nicht am Scharnier? Kommt das auch von Samsung?
Das verstehe ich nicht. Die testen das so oft bevor sie es auf dem Markt bringen. Wie sowas entstehen kann? Ich vermute vielleicht hat es auch mit dem Umgang was zu tun. Entweder zu viel Druck in der Mitte beim Falten ausgeübt oder beim herunterfallen vielleicht?
Weil ansonsten würde doch jeder diese Woche den Apple Store besuchen weil alle es einfach normal benutzt haben oder?
Jedes Duo müsste reklamiert werden was ich mir einfach nicht vorstellen kann…
You fold it wrong!
Es sind keine verifizierten Vorfälle. Bei jedem neuen iPhone gibt es irgendwelche dubiose Meldungen von Problemen die sich dann als unsinnig dargestellt haben.
Und das nach 15 Jahren Entwicklung. Das ist peinlich…
Wegen Einzelfällen? Gute Nacht!
Wegen über mehreren Tausend Einzelfällen? Ich glaube du solltest mal schlafen gehen und Schafe zählen.
Erst mal abwarten. Ohne Zahlen ist sowas nicht zu bewerten. Wenn zB von 2 Millionen Geräten 20 defekt sind, ist das eine Fehlerquote von 0,001%.
Klar dass die defekten gleich bei Social Media angepriesen werden und eine Welle aller „War doch klar“ entsteht.
Ja aber war doch klar, dass das so kommt. Hate und Hetze, anders gehts doch nicht mehr ….
Ich arbeite in der Automobilindustrie, da redet man hinsichtlich der Qualität heute nicht mehr von Prozent, sondern von PPM. Die oben genannten 20 fehlerhaften Geräte auf 2 Millionen entsprechen 10 PPM. Je nach Produktbereich hat man bei solchen Zahlen als Lieferant einen Termin bei der Qualitätssicherung oder direkt beim Einkauf.
Kein Wunder, dass VW weniger Autos verkauft: Da sind die Ingenieure alle bei Terminen bei der Qualitätssicherung oder direkt beim Einkauf und können sich deswegen um nicht mehr viel anderes kümmern…
@Derwall: Man könnte natürlich auch die Berechnung in PPM bleiben lassen und sagen: 99,9% qualitativ einwandfreier Teile müßte doch auch ausreichen.
In der Praxis würde das allerdings bedeuten, daß in einem Werk mit normaler Auslastung (Montage in 2 Schichten à 750 Fahrzeuge) Jeden Tag 1 bis 2 Fahrzeuge mit fehlerhaften Teilen vom Band laufen.
Sollte es sich um sicherheitsrelevante Teile handeln, dann möchte ich in solch einem Auto nicht sitzen.
Bin gespannt, was da noch alles kommt. Fängt ja gut an, nach so kurzer Zeit.
Ich finde das Konzept EIGENTLICH mega… hatte auch bestellt.
Mittlerweile „zum Glück“ storniert. Der Liefertermin sollte Ende Januar sein.
Durch die sich häufenden Berichte über die Schwachstelle, bestätigt durch diesen Bericht, ist es dann wohl besser auf die nächste Generation zu warten.
Dann hoffentlich mit FaceID.
Das wäre der einzige Punkt der mich gestört hätte.
Schade. Ich hätte von Apple erwartet, dass SO EIN FEHLER in den Produkttests aufgefallen wäre.
Während Du und andere warten habe ich bereits ein Jahr Spaß mit meinem Duo und dann erneuere ich es in ca. 4 Jahren mit dem Modell was viel viel besser ist als Deine V2 ;)
Häufige Berichte? Dir ist bewusst, dass alle Berichte auf 2-3 Reddit Posts basieren. Überall sieht man die selben Fotos vom Defekt , die von den Reddit Posts basieren. Also ist da erstmal nichts häufig. Schau mal beim iPhone 17 Pro. Da waren sogar mehr Berichte da über Gelbstich im Display. Da ist auch keiner wild geworden. Weiter warten erstmal ab.
Ist mir immer noch ein Rätsel was die Leute an Face ID so toll finden. Mit Fingerabdruck kann ich auch mal im Dunklen problemlos das Display entsperren. Ich fand den Fingerabdruckscanner auf meinem S25 Ultra wesentlich angenehmer zum Entsperren
@HuaHinSteve FaceID ist nicht abhängig von Umgebungslicht – das ist genau der Punkt bei FaceID im Gegensatz zu einer reinen Kamera-Entsperrung. FaceID funktioniert mit Infrarot-Licht, das vom Iphone selbst ausgegen und dann wieder gelesen wird. FaceID ist also auch im Dunkeln problemlos möglich.
Face ID integriert sich halt in den Flow direkt. Kein „jetzt Fingerabdruck“. Bis man „checkt“ dass man was authentisieren muss ist es schon gemacht.
Über 2000 euro für nen beta gerät… an der Stelle ein Danke an die vielen spendablen Tester ;)
Ok dann auf eine neue Revision oder auf das dou 2 warten, wie gehabt
Hier sieht man es sehr gut!
Das Scharnier scheint tatsächlich brechen.
https://www.youtube.com/watch?v=wtP7Q9Io90I
Und genau so gehe ich auch mit einem Handy im Alltagsgebrauch um? Mit roher Gewalt bekommt man so ziemlich alles kaputt.
Ich bin keine Zielgruppe für das Gerät, aber wer sich sowas kauft, der hat ganz andere Nutzungsweisen. Wer sein Handy im Alltag so behandelt, wie das die ganzen „Spezialisten“ auf YouTube vormachen, der sollte sich besser ein Notizbuch kaufen.
Da können sie dann auch mal eine Seite rausreißen, ohne dass das Scharnier kaputtgeht.
Noch einer mit weißen Handschuhen
Das wollte ich auch gerade teilen. Man sieht aber, dass das iPhone vorher deutlich nachgibt. Wer es mit solcher Gewalt gegen den Widerstand des Scharniers aufklappt, hat es dann auch nicht anders gewollt. Allerdings frage ich mich, wie dort Staub reinkommen kann, wenn das Handy doch eigentlich IP68 haben soll. Von daher trägt Apple eine Mitschuld.
Ich verstehe irgendwie nicht wie sie die IP68 Zertifizierung bekommen haben scheinbar ist es ja nicht Staubdicht.
Das frage ich mich auch, das war nämlich der einzige Punkt wo das Duo das kürzlich vorgestellt X Fold6 geschlagen hätte.
und dafür über 2300 Euro berechnen… es muss perfekt sein… also auf die nächste Generation warten..
Dann kannst Du lange warten. Es gibt keine perfekte Technik.
Perfektionismus gibt es in der Realität nicht. Zumindest nicht bei Produkten von Firmen, die damit Geld verdienen möchten und es trotzdem bezahlbar sein muss.
Nur mit AppleCare+!!!
Kostet dich 250€ im Jahr plus die Selbstbeteiligung jeweils. Lecker.
Ich bin rundum zufrieden! Liebe das Gerät! <3
+1
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Glückwunsch zum neuen Briefbeschwerer von Apple :)
Ich denke bei vielen wird die Ernüchterung ganz schnell kommen. Der Formfaktor, ohne FaceID und dann der Preis. Lese immer mehr das die Leute das Gerät zurück bringen. Es soll auf jeden Fall kein Hate zum Telefon sein. Bin mit dem 18 pro mehr als zufrieden. Top Gerät
Ich habe mein iPhone Duo auch seit Marktstart letzten Freitag und habe bisher keine Probleme. Wie schon andere hier geschrieben haben, bei der Menge an verkauften Geräten, sind das trotzdem alles nur Einzelfälle.
Ja, aber die Staubundichtigleit von ifxit ist aber kein Einzelfehler…
Mal abwarten wie sehr Staub das Scharnier bei normaler Nutzung beeinträchtigt und nicht bei einer Behandlung wie durch die ganzen Spezialisten auf YouTube.
@Dennis, was verstehst du nicht an „staubdicht“?
Ehrlich? Wieviel Geräte hatten die denn zum testen? Alle die produziert wurden? ;-)
Sorry Dennis, nehme meinen Kommentar zurück: hatte ein „k“ überlesen.
Welche Farbe, wieviel GB und um wieviel Uhr kam es an? Das ist alles wichtig, wenn du so etwas aktiv ansprichst.
Es bleibt die simple, aber eiserne Regel: Nie die erste Generation eines Apple Produkts kaufen.
So ein Quatsch
Jupp. Habe früher auch immer auf das S Modell gewartet dann waren die jeweils neuen Features ausgereift :-D
Es bleibt die eiserne Regel NUR bei Apple gilt: die nächste Generation ist die Beste.
Absoluter Mythos. So etwas gab es noch nie und wird nur in den Kommentaren behauptet. Apples Erfolg und die Quartalsberichte sprechen seit Jahrzehnten eine andere Sprache.
Das erste iPhone war geil und ich war dabei :)
Die erste Apple Watch war auch geil und ih war dabei. War die zweite besser? Klar. Habe ich je bereut, dass ich die erste gekauft habe? Nie
Ich vermute, dass die Qualität der Bauteile der Vorserienmodelle sehr hoch ist, aber dann bei der Massenproduktion doch etwas geschlampt wird! Man will ja den Auftrag, also höchste Bemühung … Auftrag im Sack, schon geht das Geschlampe los, weil die Stückzahl muss ja stimmen.
Keine guten Nachrichten für das neue Topmodell!
Mir wäre die Vorfreude verhagelt, bzw. hätte ich bei jedem öffnen des Duos nun ein schlechtes gefühl! Wenn es dann noch knirscht…
Einfach mal ganz neutral: mechanische Teile, gerade so dünne Teile, „können“ (müssen nicht, Wahrscheinlichkeit aber eher hoch) irgendwann brechen, typischer Verschleiß halt. Also was erwartet ihr?
Wunder der Technik? Zumindest erwartet man von Apple, dass sie es besser können.
Lass doch Apple erstmal die Erfahrung sammeln, Samsung hat auch schon einige Versuche hintersich gebracht.
Bei V2/3 steige ich dann vielleicht auch ein.
Da steige ich nie ein. Der Preis ist einfach viel zu hoch. Durch die Speicherkrise ist mir das Pro schon zu teuer.
Interessant ist, dass das neue Fold6 bei gleicher Technik, aber doppelt soviel Speicher wie das Duo, sogar noch günstiger ist als das Duo. Ob da nur der Speicher der Preistreiber bei Apple war?
You’re folding it wrong!
:-D
Mein absoluter Nr. 1 Kommentar! Danke, danke danke!!!! :-)
Hab mir das Duo am Samstag angeschaut. Im aufgeklappten Zustand hat das Scharnier sowohl oben und unten 1-2mm Spiel wenn man hin und her wackelt. Hatte mir es stabiler vorgestellt. Das matte Display wirkt im ausgeschalteten Zustand etwas billig. Obwohl ich Rechtshänder bin hab ich das Duo mit der linken Hand gehalten und mit der rechten Hand getippt. Zum entsperren ist also der linke Zeigefinger perfekt. Allerdings muss man dann zum aufklappen das Duo von der linken Hand in die rechte Hand nehmen, dann mit der linken Hand aufklappen. Ansonsten ist es sehr gut verarbeitet. Irgendwie ein iPhone ohne Power Button, ohne Face ID, ohne Tele Objektiv. Das sich in ein iPad verwandelt ohne iPad Apps.
You are folding it wrong!
+5
Es sind keine validierbaren Meldungen. Bei so gut wie jedem neuen iPhone kommen zeitgleich irgendwelche Leute hervor die von Qualitätsproblemen berichten. Sei es nun von reihenweise aufquellenden Akkus oder was auch immer. In der Regel Einzelfälle oder Fake. Zumal man nicht weiss, wie das Gerät zuvor behandelt wurde.
Nicht gekauft -> Richtige Entscheidung!
Niemals Gen 1 kaufen, egal bei welchem Hersteller. Bei Apple sowieso in den letzten Jahren!
Sehr oft eine gute Entscheidung im Leben. Einfach mal nichts tun und zugucken
Im Landschaft-Modus hälst du es fast immer mit zwei Händen. Im Liegen ist es im Vergleich zu einem iPad sehr weit unten auf der Brust oder dem Bauch. Die Ergonomie ist nicht so prickelnd. Zum Telefonieren klappst du es zu. Zum Anmachen brauchst du Touch ID. Wo auf welcher Seite noch mal? Lauter, ach ne ist leiser. Die Nanotextur ist Folie, nicht Glas wie beim iPad. Damit hat die Folie mehr Höhen und Tiefen, wo sich Schmutz reinlegt. Putzen bitte nur mit Poliertuch. Das Case muss teilweise geklebt werden.
Also was manch einer für Kommentare hier ausgibt … man könnte denke das Gerät war ein kompletter Reinfall haha
Wird es aber vielleicht? Oder doch nicht? Erster Verkauf sicherlich super, aber was, wenn die erwähnten Probleme, wohl gemerkt nach einem Wochenende, vermehrt auftreten? Dann ist es eine unausgereifte Fehlentwicklung. Mal sehen.
Oh, ein #bendgate!
Das Duo ist kein Handwerker-Smartphone. Auch der Rettungsschwimmer am Strand wird vielleicht nicht damit glücklich.
Wenn der Geschäftsmann oder die hippe Influencerin ihr Duo auf dem Schreibtisch liegen haben, abends in der Ladeschale des Autos und zuhause auf dem Sofa entspannen, ist das wohl eher die angestrebte Zielgruppe.
Genauso ist es!
Da könnte man mit Hilfe von gesundem Menschenverstand eigentlich auch draufkommen…
^^
Warum kommen aus diesem Video, alle defekten Modelle, aus Asien? Bisschen Suspekt.
Mir hat ein apple Mitarbeiter gesagt, dass von der Produktion von zum Beispiel 100 Geräten nach der Kontrolle 60 Geräte wieder zurückgeschickt werden. Und 40 Geräte kommen in dem Verkauf.
Dazu führt es, dass es wenige Geräte gibt momentan auf dem Markt und vielleicht spielt das Scharnier Problem auch da eine Rolle…wer weis
Ich warte mal ab und bringe es ansonsten nach 2 Wochen wieder zurück..
Scharniere und Apple :) das konnte Apple noch nie ganz im ernst schaut euch mal deren Scharnier Historie an :)
Mimimi….
Wie bei jedem neuen Apple Produkt wird da erst einmal ordentlich draufggekloppt.
Das neue Gerät hat dieses nicht, das Gerät kann jenes nicht und außerdem hab ich Bilder und Videos gesehen, da hatte das neue Gerät schon nach 5 Minuten den ein oder andere Defekt.
Meine Güte. Jedes Mal dieselbe Leier.
Was wurde beim 17 Pro darüber geschimpft, dass am Kameraplateau die Farbe abging.
Und? War sicherlich ein Massenphänomen, weshalb auch nach wenigen Tagen Niemand mehr darüber berichtete. ;)
Es kommt sicher immer darauf an, wie man mit seinen Sachen umgeht.
Und nein, ich fasse mein Duo nicht mit Samthandschuhen an, wie auch meine Modelle davor.
Kein Schutzglas, keine Hülle oder Case und trotzdem leben alle Geräte noch ohne große Kratzer oder Defekte.
Wer aber der Meinung ist, das Duo mit einer Hand aufschleudern zu müssen, oder mit der Kante nen Nagel in die Wand zu kloppen zu müssen, dann bitte.
Sicher gibt es einzelne Defekte vom Start weg, aber das gleich auf alle wer weiß wie viele produzierten Geräte zu übertragen, ist schon schwierig.
Wie viele Duos sind denn konkret mit einem derartigen Display-Defekt bei „normaler“ Nutzung nachweislich aufgetreten?
5? 50? 50.000?
Genau, keiner weiß es, aber Hauptsache gleich die ganze Reihe verteufeln.
Apple wird mit dem Duo den Markt neu einheizen und bei Serie 2 und 3 heulen dann alle anderen Hersteller