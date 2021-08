Banking-Applikation Vivid will mit individuellen Karten locken

Vivid versteht sich selbst als Finanzplattform, die ihren Kunden virtuellen Visa-Karten zum mobilen Bezahlen sowie Investments in über 2.000 Aktien und ETFs sowie in 50 Kryptowährungen anbietet. Apple Pay rüstete Vivid erst im vergangenen Oktober nach.

Die erste Variante der neuen Karten besteht aus recyceltem PETG, welches sich durch hohe Belastbarkeit auszeichnet, und wird in den Farben lila, türkis, grün, blau und pink verfügbar sein. Neben der Farbauswahl kann zudem ein Bild aus der Galerie von Vivid auf der Karte platziert werden. Eine zweite Variante der Karte, die ab Mitte August verfügbar sein wird, kann mit einer Vielzahl an Bildern versehen werden – der Kreativität steht damit nichts mehr im Wege.

Neben den bereits seit kurzem verfügbaren Anpassungsmöglichkeiten in der App, die Pockets genannten Geldablagen mit individuellen Bildern aus der eigenen Galerie zu personalisieren, folgen in diesem Monat weitere Möglichkeiten zur Personalisierung.

Insert

You are going to send email to