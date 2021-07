Pass4Wallet integriert Impfpass in die Apple Wallet

Ursprünglich ist Pass4Wallet mit dem Ziel gestartet, Kundenkarten in die iOS-Wallet einzubinden. Mittlerweile liegt die App in Version 3.0 vor und kann mit dem neu veröffentlichten Update auch einen Impfnachweis mittels QR-Code-Scan direkt in die iPhone-Wallet integrieren. Die neue Funktion ersetzt den hier von uns beschriebenen Weg , die Impfkarte in der Wallet manuell zu erstellen.

Insert

You are going to send email to