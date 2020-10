COVID-19 statt HIV: Apple mit neuen (PRODUCT)RED-Accessoires

28 Tage nach der Markteinführung der Apple Watch Series 6 bietet der offizielle Apple Online Store nun auch die roten (PRODUCT)RED-Armbänder an, die zum initialen Bestellstart der ersten Apple Watch mit Blutsauerstoff-Ermittlung noch vergeblich gesucht werden mussten.

So ist nun sowohl das reguläre als auch das geflochtene Solo Loop-Armband in einer (PRODUCT)RED-Variante erhältlich, die für 47,75 Euro bzw. 96,50 Euro angeboten werden – also etwas das Zehnfache des typischen China-Nachbaus.

Bei den neu verfügbaren (PRODUCT)RED-Armbändern handelt es sich um rote Varianten des in diesem Jahr neu eingeführten Kunststoff-Armbandes, dessen Verkaufspreis von Apple zum Teil an gemeinnützige Projekte abgeführt wird.

COVID-19 statt HIV

Während hier in der Vergangenheit die AIDS- beziehungsweise HIV-Hilfe im Mittelpunkt des Engagements stand, fließen Teile der (PRODUCT)RED-Umsätze jetzt an den Global Fund zur Bekämpfung von COVID-19. Welchen Anteil die von Apple entrichtete Spende am Verkaufspreis ausmacht, verrät der iPhone-Konzern allerdings nicht.

Solltet ihr auf die Solo Loop-Armbänder gewartet haben, dann nehmt euch vor der hastigen Bestellung noch mal Zeit die Support-Dokumente zur Größenermittlung zu wälzen. Diese hatte Apple kurz nach dem Verkaufsstart noch mal angepasst und hier präzisiert, welche Größe nach dem Druck der Schablone (PDF) und der Messung des eigenen Handgelenkes im Zweifelsfall kleiner geordert werden sollte.

Grundsätzlich empfiehlt Apple im Hilfe-Artikel #HT204665 („Tragen der Apple Watch“) bei unklaren Messergebnissen eher die kleinere Variante zu bestellen, da sich die neuen Solo Loop-Armbänder it zunehmender Tragezeit leicht ausdehnen und entsprechend lockerer am Handgelenk sitzen. Zur Blutsauerstoff-Ermittlung wird jedoch ein fester Sitz der Apple Watch Series 6 vorausgesetzt.